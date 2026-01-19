Obavijesti

SLIJEDI MU TALIJAN

Novak Đoković pregazio Španjolca i ostvario povijesnu 100. pobjedu u Melbourneu!

Piše Domagoj Vugrinović,
U drugom kolu Đoković će igrati protiv talijanskog kvalifikanta Francesca Maestrellija, koji se trenutačno nalazi oko 141. mjesta na ATP ljestvici

Novak Đoković izborio je plasman u drugo kolo Australian Opena sigurnom i uvjerljivom pobjedom protiv Španjolca Pedra Martineza, trenutačno 71. tenisača svijeta. Srpski as slavio je s 6-3, 6-2, 6-2 nakon točno dva sata igre i tako uspješno otvorio pohod na svoj 25. Grand Slam naslov.

Đoković je od samog početka nametnuo ritam. Već u prvom gemu oduzeo je servis Martinezu i brzo poveo 3-0. Na vlastitom početnom udarcu bio je iznimno siguran, a suparniku tijekom cijelog meča nije dopustio nijednu break-loptu. Prvi set priveo je kraju bez većih poteškoća rezultatom 6-3. U drugoj dionici dominacija je bila još izraženija. Đoković je ponovno rano napravio break, ovaj put u trećem gemu, a prednost je povećao novim oduzetim servisom u sedmom gemu. Set je zaključio nizom preciznih servisa i uvjerljivo ga osvojio s 6-2.

AUSTRALIAN OPEN Donna opet ispala u prvom kolu Australije. Evo koliko je zaradila
Donna opet ispala u prvom kolu Australije. Evo koliko je zaradila

Ni treći set nije donio preokret. Martinez se držao do sredine seta, ali je Đoković u petom gemu još jednom slomio otpor suparnika. Do kraja meča dodao je još jedan break i rutinski priveo susret kraju. Ovom pobjedom Đoković je stigao do jubilarne 100. pobjede u Melbourneu, gdje je već deset puta podizao pobjednički pehar. Nakon meča osvrnuo se i na taj poseban doseg, zahvalio publici te istaknuo koliko mu ovaj turnir znači.

U drugom kolu igrat će protiv talijanskog kvalifikanta Francesca Maestrellija, 23-godišnjaka koji se trenutačno nalazi oko 141. mjesta na ATP ljestvici. Maestrelli je u prvom kolu priredio iznenađenje eliminiravši Francuza Terencea Atmanea u pet setova.

