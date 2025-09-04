Novi igrač Hajduka je ovo ljeto postao inženjer biomedicine: 'Važno je znati se organizirati'

Novi igrač Hajduka, Hugo Guillamón (25), ovo je ljeto postao inženjer biomedicine. To je potvrdio u razgovoru za radijsku postaju Onda Cero, a govorio je i o prelasku iz Valencije u Hajduk te kako mu je poziv Ivana Rakitića sve promijenio. Na početku je Split usporedio sa Španjolskom.

Foto: HNK Hajduk

- Jako sam zadovoljan što sam ovdje. Split je lijep i podsjeća me na Španjolsku, posebno na Valenciju. Vrijeme je također lijepo tako da su prvi utisci odlični. Moja obitelj jedva čeka doći ovdje i provesti nekoliko dana sa mnom.

Govorio je i o treneru Valencije, Carlosu Corberanu, za kojeg kaže da je podigao momčad, ali njemu je smanjio minutažu na terenu.

- Na početku ljetnih priprema sam se trudio kako bi trener promijenio mišljenje, kako bih izborio mjesto u ekipi, ali jasno mi je rekao da ne računa na mene i da neću sudjelovati na treninzima. Bili su to teški trenuci za mene. Bilo mi je jasno da je najbolje otići i uživati u nogometu negdje drugdje. Ne zamjeram treneru, on je odličan trener čiji se rezultati vide i koji je promijenio naličje Valencije - ispričao je Španjolac.

Zatim ga je nazvao Rakitić i ponudio mu dres Majstora s mora.

- Kada te nazove igrač poput Rakitića, koji je igrao ovdje (u Španjolskoj)… Pričao mi je o klubu. Znao sam Hajduk po imenu, ali nisam znao koliko je to velik klub u Hrvatskoj s navijačima koji žive uz njega i za njega. To je uistinu nevjerojatno, što sam i doživio na stadionu (protiv Rijeke) - rekao je pa dodao kako se čuo i s Danijem Olmom, nekadašnjim igračem Dinama:

- On i još neki koji su bili ondje, prenijeli su mi ono što sam i sam mislio. Premda u Španjolskoj mnogi ne prate hrvatsku ligu, ona je kvalitetna s odličnim igračima. Sjećam se i utakmica s mladim reprezentacijama Hrvatske gdje su igrali sjajni igrači.

Zatim je opisao i svoj studij te kako je uspio kombinirati nogomet s fakultetom.

- Svidio mi se studij jer uključuje medicinu, a može se primijeniti na elitne sportaše. Malo po malo, nogometaši imaju više ambicija te se zanimaju za druge stvari. Bez pritiska sam napredovao iz godine u godinu sve dok nisam završio. Važno je znati se organizirati - zaključio je.