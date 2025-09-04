Obavijesti

Sport

Komentari 6
HUGO GUILLAMON

Novi igrač Hajduka je ovo ljeto postao inženjer biomedicine: 'Važno je znati se organizirati'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Novi igrač Hajduka je ovo ljeto postao inženjer biomedicine: 'Važno je znati se organizirati'
Foto: HNK Hajduk

Znao sam Hajduk po imenu, ali nisam znao koliko je to velik klub u Hrvatskoj s navijačima koji žive uz njega i za njega. Nevjerojatno je što sam doživio na stadionu, rekao je Guillamón u radijskom intervjuu

Novi igrač Hajduka, Hugo Guillamón (25), ovo je ljeto postao inženjer biomedicine. To je potvrdio u razgovoru za radijsku postaju Onda Cero, a govorio je i o prelasku iz Valencije u Hajduk te kako mu je poziv Ivana Rakitića sve promijenio. Na početku je Split usporedio sa Španjolskom.

Foto: HNK Hajduk

- Jako sam zadovoljan što sam ovdje. Split je lijep i podsjeća me na Španjolsku, posebno na Valenciju. Vrijeme je također lijepo tako da su prvi utisci odlični. Moja obitelj jedva čeka doći ovdje i provesti nekoliko dana sa mnom.

Govorio je i o treneru Valencije, Carlosu Corberanu, za kojeg kaže da je podigao momčad, ali njemu je smanjio minutažu na terenu. 

- Na početku ljetnih priprema sam se trudio kako bi trener promijenio mišljenje, kako bih izborio mjesto u ekipi, ali jasno mi je rekao da ne računa na mene i da neću sudjelovati na treninzima. Bili su to teški trenuci za mene. Bilo mi je jasno da je najbolje otići i uživati u nogometu negdje drugdje. Ne zamjeram treneru, on je odličan trener čiji se rezultati vide i koji je promijenio naličje Valencije - ispričao je Španjolac.

NAPAO GA MUŠKARAC Hajdukovac Kalik prvi put o incidentu: 'Nije me pljunuo, malo me napao. Navikneš se'
Hajdukovac Kalik prvi put o incidentu: 'Nije me pljunuo, malo me napao. Navikneš se'
KAO NEKADA Čak petorica Hrvata priključila se australskoj reprezentaciji
Čak petorica Hrvata priključila se australskoj reprezentaciji

Zatim ga je nazvao Rakitić i ponudio mu dres Majstora s mora. 

- Kada te nazove igrač poput Rakitića, koji je igrao ovdje (u Španjolskoj)… Pričao mi je o klubu. Znao sam Hajduk po imenu, ali nisam znao koliko je to velik klub u Hrvatskoj s navijačima koji žive uz njega i za njega. To je uistinu nevjerojatno, što sam i doživio na stadionu (protiv Rijeke) - rekao je pa dodao kako se čuo i s Danijem Olmom, nekadašnjim igračem Dinama:

- On i još neki koji su bili ondje, prenijeli su mi ono što sam i sam mislio. Premda u Španjolskoj mnogi ne prate hrvatsku ligu, ona je kvalitetna s odličnim igračima. Sjećam se i utakmica s mladim reprezentacijama Hrvatske gdje su igrali sjajni igrači.

Zatim je opisao i svoj studij te kako je uspio kombinirati nogomet s fakultetom.

- Svidio mi se studij jer uključuje medicinu, a može se primijeniti na elitne sportaše. Malo po malo, nogometaši imaju više ambicija te se zanimaju za druge stvari. Bez pritiska sam napredovao iz godine u godinu sve dok nisam završio. Važno je znati se organizirati - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO HNL transferi: Lokosi doveli napadača iz Poljske, Brkljača otišao u 2. grčku ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Lokosi doveli napadača iz Poljske, Brkljača otišao u 2. grčku ligu

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'
JEDNOME NUDI I UDAJU

FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
FOTO Ovo je djevojka suigrača 'vatrenih'. Šuškalo se da je bila u vezi s Leom Di Caprijem...
FRCAJU ISKRE

FOTO Ovo je djevojka suigrača 'vatrenih'. Šuškalo se da je bila u vezi s Leom Di Caprijem...

Iako službene potvrde još nema, engleski mediji 'šuškaju' kako britanska voditeljica ljubi zvijezdu Manchester Cityja. Bila je u dugogodišnjoj vezi s reperom, a spominjala se i kao djevojka poznatog glumca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025