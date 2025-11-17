Novi kontroverzni sraz u svijetu boksa! Youtuber koji je izazvao Tysona ulazi u ring s Joshuom...

Boksački svijet priprema se za jedan od najneočekivanijih, ali i financijski najsnažnijih mečeva moderne ere. Bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji, Anthony Joshua, ući će u ring s YouTuberom koji je postao boksač, Jakeom Paulom. Ovaj kontroverzni sraz, nazvan "Sudnji dan", zakazan je za 19. prosinca 2025. godine u Miamiju i bit će globalno prenošen isključivo na Netflixu. Dok tradicionalisti sumnjičavo vrte glavom, milijuni gledatelja s nestrpljenjem iščekuju ovaj sukob svjetova.

Spektakl će se održati u petak, 19. prosinca 2025., u Kaseya Center dvorani u Miamiju na Floridi, a ne radi se o egzibiciji. Naprotiv, ovo je potpuno profesionalni meč u teškoj kategoriji, zakazan na osam rundi po tri minute, čiji će se ishod upisati u službene rekorde oba borca. Borci će nositi standardne rukavice od 10 unci, što znači da je nokaut itekako moguć i da ulog ne može biti veći.

Primarni motiv iza ovog meča je, bez sumnje, ogroman financijski interes. Ukupni nagradni fond procjenjuje se na nevjerojatnih 140 milijuna funti (oko 165 milijuna eura), a očekuje se da će borci podijeliti iznos ravnopravno. To znači da bi svaki od njih mogao zaraditi preko 82 milijuna eura. Joshuin promotor, Eddie Hearn, nije krio oduševljenje, izjavivši kako je ovo bila prilika za "50 puta više novca" od standardnog povratničkog meča i ponuda koja se jednostavno ne odbija. Meč je ugovoren nakon što je propala Paulova planirana borba protiv Gervonte "Tank" Davisa. Davis se povukao zbog ozbiljne građanske tužbe za obiteljsko nasilje, ostavivši Paula i Netflix u potrazi za novim protivnikom. Nakon što su propali pregovori s imenima poput Ryana Garcije i Francisa Ngannoua, Hearn je predložio Joshuu, koji je prihvatio ponudu i time osigurao svoj najlukrativniji meč u karijeri.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Za Joshuu, ovo je povratak u ring nakon bolnog poraza nokautom od Daniela Duboisa u rujnu 2024. godine. Za Paula, ovo je ultimativni test i prilika da ušutka kritičare pobjedom nad jednim od najpoznatijih teškaša svoje generacije.

- Ovo nije AI simulacija. Ovo je Sudnji dan. Kada pobijedim Anthonyja Joshuu, svaka sumnja nestaje... Britanski Golijat će biti uspavan - rekao je Paul

S jedne strane ringa stajat će Anthony "AJ" Joshua, 36-godišnji britanski boksač i osvajač zlatne olimpijske medalje iz 2012. godine. Kao dvostruki svjetski prvak koji je ujedinio naslove, Joshua u meč ulazi s impresivnim profesionalnim omjerom od 28 pobjeda, od čega čak 25 nokautom, i 4 poraza. Njegova karijera obilježena je legendarnim pobjedama protiv boraca poput Wladimira Klitschka, Josepha Parkera i Alexandera Povetkina. S visinom od 198 cm i prirodnom snagom teškaša, Joshua je apsolutni favorit, a njegov stav je jasan.

- Jake ili bilo tko drugi može dobiti ove batine. Nema milosti. Srušit ću internet preko lica Jakea Paula - naglasio je Joshua.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Nasuprot njemu je Jake "The Problem Child" Paul, 28-godišnjak koji je svoju slavu stekao kao internetska zvijezda na YouTubeu prije nego što je prije pet godina započeo profesionalnu boksačku karijeru. S profesionalnim omjerom od 12 pobjeda (7 nokautom) i samo jednim porazom, Paul je svoj put gradio na pobjedama protiv bivših MMA boraca poput Andersona Silve i Tyrona Woodleyja, te boksačkih veterana poput Mikea Tysona, dok mu je jedini poraz nanio Tommy Fury. Iako je s 185 cm visine i manjom kilažom autsajder na papiru, njegova moć privlačenja publike i samopouzdanje su neupitni, a njegove izjave pokazuju da se ne boji izazova.