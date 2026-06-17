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Novi nevjerojatan podvig Ivana Perišića: Samo je Messi bolji...

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 8 min
Novi nevjerojatan podvig Ivana Perišića: Samo je Messi bolji...
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Asistencije je Perišić upisao 2014 (Kamerun)., 2018 (Engleska)., 2022. (Kanada i Maroko) i 2026. godine (Engleska).

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Mario Pašalić za Ivana Perišića, Ivan Perišić za Petra Musu, Petar Musa za oduševljenje Hrvatske i 2-2 protiv Engleske. Tom asistencijom Ivan Perišić ušao je u povijest, on je tek drugi igrač u povijesti koji je uspio upisati asistencije na četiri različita Svjetska prvenstva!

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Foto: 24sata

Asistencije je Perišić upisao 2014 (Kamerun)., 2018 (Engleska)., 2022. (Kanada i Maroko) i 2026. godine (Engleska).

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Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
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Samo je Lionel Messi bolji od njega, on je asistirao na svakom Svjetskom prvenstvu od 2006. do 2022. godine. Na ovom je zabio hattrick u prvoj utakmici protiv Alžira, a za očekivati je da će tijekom turnira i nekom asistirati i tako se popeti na brojku od čak šest SP-ovu u kojima je upisao asistenciju.

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Perišićeva statistika na Svjetskim prvenstvima je izuzetno impresivna. Ima čak šest golova i šest asistencija u 18 susreta.

Ovdje pratite tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Engleska

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