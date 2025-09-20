Novi poraz rukometašica. Ovog puta uvjerljivo slavila Norveška

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija doživjela je u subotu uvjerljiv poraz u drugom nastupu na pripremnom turniru u češkom Chebu, a bolje od izabranica Ivice Obrvana bile su Norvežanke koje su slavile s 31-18 (15-8).

Hrvatska je već na poluvremenu zaostajala za sedam pogodaka, a sličan je bio rasplet i drugog poluvremena koja je završilo 16-10 za olimpijske pobjednice i europske prvakinje.

Tena Petika je s pet pogodaka bila najbolja u hrvatskoj reprezentaciji, a po tri gola su postigle Kala Kosovac, Katja Vuković i Ana Debelić.

Norvežanke je predvodila Henny Reistad sa sedam pogodaka, a pet je postigla Stine Skogrand. U drugom dvoboju Češka je pobijedila Tursku s 32-25.

Tako će posljednjeg dana turnira Hrvatska protiv Turske (13 sati) igrati utakmicu za treće mjesto, dok će se Češka i Norveška (15 sati) boriti za naslov pobjednika ovog tradicionalnog turnira.