Komentari 0
Novi poraz rukometašica. Ovog puta uvjerljivo slavila Norveška

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Koprivnica: Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u rukometu, žene, Hrvatska - Španjolska | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija posljednju prijateljsku utakmici igrat će protiv Turske sutra u 13 sati

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija doživjela je u subotu uvjerljiv poraz u drugom nastupu na pripremnom turniru u češkom Chebu, a bolje od izabranica Ivice Obrvana bile su Norvežanke koje su slavile s 31-18 (15-8). 

Hrvatska je već na poluvremenu zaostajala za sedam pogodaka, a sličan je bio rasplet i drugog poluvremena koja je završilo 16-10 za olimpijske pobjednice i europske prvakinje.

Tena Petika je s pet pogodaka bila najbolja u hrvatskoj reprezentaciji, a po tri gola su postigle Kala Kosovac, Katja Vuković i Ana Debelić.

TURNIR U ČEŠKOJ Četiri nove rukometašice na popisu Obrvana, bez kapetanice
Četiri nove rukometašice na popisu Obrvana, bez kapetanice

Norvežanke je predvodila Henny Reistad sa sedam pogodaka, a pet je postigla Stine Skogrand.  U drugom dvoboju Češka je pobijedila Tursku s 32-25.

Tako će posljednjeg dana turnira Hrvatska protiv Turske (13 sati) igrati utakmicu za treće mjesto, dok će se Češka i Norveška (15 sati) boriti za naslov pobjednika ovog tradicionalnog turnira.

OSTALO

