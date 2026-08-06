NOVI SKANDAL U FIFI Španjolci ne žele Mundijal s Marokom?!

Svjetsko nogometno prvenstvo se za četiri godine seli u Europu. Španjolska, Portugal i Maroko trebali bi ugostiti Mundijal 2030. godine, no kažemo 'trebali' jer je to nakon migrantske krize u Ceuti, španjolskoj eksklavi u Maroku, došlo pod znak pitanja.

POGLEDAJTE GALERIJU: Strava u Ceuti

Španjolska parlamentarna stranka Sumar predstavila je u Kongresu prijedlog zakona kojim bi Španjolska odustala od organizacije SP-a zbog 'ozbiljnih kršenja ljudskih prava' u Ceuti.

Inicijativa predlaže da vlada prouči ovu opciju s Fifom, Španjolskim nogometnim savezom i vladom Portugala. I portugalska Zelena stranka tražila je od Maroka da se povuče iz organizacije Mundijala.