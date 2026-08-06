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KAOS ZBOG CEUTE

NOVI SKANDAL U FIFI Španjolci ne žele Mundijal s Marokom?!

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 5 min
NOVI SKANDAL U FIFI Španjolci ne žele Mundijal s Marokom?!
Foto: Jon Nazca
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Skandal oko Mundijala 2030.: Španjolska zbog krize u Ceuti traži odustajanje, a cijela organizacija visi o koncu

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Svjetsko nogometno prvenstvo se za četiri godine seli u Europu. Španjolska, Portugal i Maroko trebali bi ugostiti Mundijal 2030. godine, no kažemo 'trebali' jer je to nakon migrantske krize u Ceuti, španjolskoj eksklavi u Maroku, došlo pod znak pitanja.

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Migrants gather in Fnideq Migrants gather in Fnideq Migrants from Morocco arrive at the Spanish border in Ceuta
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Foto: Ahmed El Jechtimi

Španjolska parlamentarna stranka Sumar predstavila je u Kongresu prijedlog zakona kojim bi Španjolska odustala od organizacije SP-a zbog 'ozbiljnih kršenja ljudskih prava' u Ceuti.

Inicijativa predlaže da vlada prouči ovu opciju s Fifom, Španjolskim nogometnim savezom i vladom Portugala. I portugalska Zelena stranka tražila je od Maroka da se povuče iz organizacije Mundijala. 

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Komentari 16
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