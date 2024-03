Novi skandal u Srbiji: Petorica igrača izbačena iz košarke zbog namještanja i klađenja...

Srpska košarka suočava s s jednim od najvećih skandala. Nekoliko igrača umiješano je u skandal s klađenjem, a Stefan Šajin i Marko Radonjić suspendirani su doživotno od strane Fibe. Krovna košarkaška organizacija poslala je dokument na 23 stranice u kojem je obrazložila razloge za suspendiranjem Radonjića. Kazna se odnosi na period kada je nastupao za Balkan iz Botevgrada u Bugarskoj.

Osim Radonjića i Šajina suspendirana su još trojica srpskih igrača. Kurir piše kako su suspendirani Aleksandar Ilikić, Ljubomir Čampara i Nikola Pavlović.

Čampari će kazna biti aktivna do kolovoza 2025., Ilkiću do lipnja 2028., a Pavlović je dobio najtežu kaznu, čak do srpnja 2031. godine. Izrečene kazne odnose se na igračku karijeru, trenersku karijeru, ali i bilo kakvu funkciju u košarkaškim klubovima u propisanom razdoblju.