Novi sportski direktor Osijeka: 'Trener je prihvatio naš plan, a manje je bitno bili pet ili treći'

Osijek ima novog sportskog direktora. Riječ je o Kennethu Zandvlietu, 52-godišnjem Nizozemcu. Zandvliet je nogometnu priču započeo još 2005. godine u Go Ahead Eaglesima, gdje je više od deset godina radio kao trener u omladinskoj školi, ali i u skautskoj službi. Potom je tražio talente za Twente, nakon čega je uslijedio i petogodišnji angažman u londonskom Chelseaju. Na Opus Arenu stiže iz Heerenveena, gdje je obnašao funkciju šefa skautske službe.

Mjesec dana prije dolaska sportskog direktora Osijek je zaposlio i pomoćnika sportskog direktora Marka Makraija. Tako su u klubu napokon pronašli rješenje za sportsku poziciju koja bi klub trebala pogurati u novom smjeru nakon katastrofalne minule sezone, u kojoj su završili pretposljednji u HNL-u.

- Ovo je prvi put da vam se predstavljam ovako pa bih najprije predstavila svoju viziju. Kada sam stigla, ključno je bilo vratiti klub ondje gdje pripada. Da bismo to učinili, najprije sam morala obaviti dubinsko snimanje jer moramo krenuti od dobrih temelja. Nakon toga provodi se daljnje strukturiranje kluba, a ovo je prvi korak, predstavljanje novog sportskog direktora Kennetha Zandvlieta. Kao što ste već možda čuli, najavili smo i novi identitet kluba, novu viziju, novu realnost. Ovo je sjajan grad koji živi sport, ovdje su odlični sportski djelatnici, imamo dobru navijačku bazu i to su dobri temelji - kazala je u uvodu nova predsjednica kluba Alexandra Vegh.

Potom se medijima obratio Zandvliet.

- Bok, to je prva riječ koju sam naučio. Sretan sam što sam ovdje. Za mene je ovo veliki izazov. Kao što je rekla predsjednica, želim naglasiti našu viziju i sportsku kulturu koju želimo izgraditi, kao i visok nogometni standard. Želim u sustav uvesti novi napadački stil igre koji ćemo njegovati s ljudima u klubu. Želim vratiti sreću i zadovoljstvo na stadion, ispuniti ga ljudima, vratiti publiku i navijače. Svaka promjena u klubu je bitna i ljudi moraju dobro razumjeti kojim smjerom idemo - rekao je i nastavio:

- Za mene je važno da kreiramo napadački nogomet, višak igrača u svim kretanjima nogometaša na terenu. Ako imamo brze igrače, kreativne na terenu, pametne, koji donose brze odluke, onda imamo drugačiju igru. Glavna stvar u regrutaciji i dovođenju igrača u klub jest to da moraju dijeliti našu viziju, vidjeti se u njoj i imati takav način razmišljanja. Imamo igrače takvog tipa u klubu, ali im moramo dopustiti da se prilagode ovom načinu igranja. Naša akademija tu je bitna, u njoj moramo stvoriti klupski DNK kako bismo izgradili igrače kakve želimo. Moja je namjera napraviti poveznicu između akademije i prve momčadi.

'Imamo manji propračun'

Osvrnuo se i na dobru infrastrukturu koju je zatekao u klubu.

- Imamo sjajan stadion. Kvaliteta je ono što imamo, visoke europske standarde, i igrom moramo biti dostojni toga. Svaka promjena je teška, ali nalazimo se tu gdje jesmo. Pomoći ćemo svim sudionicima u procesu stvaranja novog identiteta, od igrača do trenera, a već imamo u vidu i novog trenera koji bi bio dobar u ovoj našoj politici. Imat ćemo još jedan zahtjev, prvenstveno za prvu momčad, da se prilagodi radnom mentalitetu na terenu i izvan njega. To će zahtijevati i druge promjene, pa tako i u dijelu tehničkog osoblja.

Rezultati su ove sezone bili poražavajući, a Nizozemac je najavio stabilnost u klubu.

- Želimo donijeti pozitivno ozračje, stabilnost koja nam je jako bitna, stvoriti kontinuitet za dulje razdoblje. Tijekom toga procesa mijenjat ćemo stvari, ali je bitno utvrditi gdje smo sada, gdje ćemo biti sutra i kamo idemo. Pozivam vas sve da nam budete pomoć u tome. Naravno da ćemo uskoro dati više detalja o svemu, ali ovo su prve informacije za javnost.

Hoće li biti promjena na klupi?

- Nećemo dirati momčad na neracionalan način. To je proces. Razgovaram s trenerom i igračima. Oni koji se mogu prilagoditi ostat će. Svi će dobiti šansu prilagoditi se jer je to pošteno. Bitno je da igrači razumiju. Pitanje glavnog trenera jako je bitno. On je prihvatio naše nove ideje, što je jako bitno, jer ne bi imalo smisla nastaviti suradnju ako ne razmišlja isto. Bio je sretan kada smo mu iznijeli ideje pa stoga razmišljamo o produljenju ugovora.

Prijelazni rok počinje uskoro. Malo je vremena, puno promjena?

- Na to još ne mogu odgovoriti. Imamo još malo vremena, prijelazni rok dugo traje pa ćemo do tada moći poduzeti određene korake.

Predsjednici Osijeka postavljeno je i pitanje financijskih sredstava u klubu s obzirom na gubitak izbora Viktora Orbana u Mađarskoj.

- Naš je proračun sada manji, ne znatno, jer se prije previše trošilo, ali bit će dovoljan da podrži sve naše projekte. Dio našeg programa jest ojačati veze s hrvatskim sponzorima, nevezano za mađarske sponzore i promjene koje su nastupile u Mađarskoj. Klub je trenutačno na stabilnim financijskim temeljima. Trenutačno smo u pregovorima s potencijalnim sponzorom i čim budemo imali konkretne informacije, objavit ćemo ih - kazala je Vegh.

Prvi trener kojega je izabrao bivši predsjednik Mesaroš bio je Bjelica, koji je bio spoj menadžera i trenera i borio se za naslov prvaka. Nakon toga svi izbori trenera bili su slobodan pad i to nas je dovelo tu gdje jesmo. Novi trener, kako će on funkcionirati, kako ćete ga izabrati?

- Ne mogu objašnjavati odluke svojih prethodnika, ali sa svoje strane mogu reći da nemamo namjeru davati menadžerske ovlasti treneru. Imamo jasna pravila za sve naše djelatnike, što trebaju i što mogu raditi - izjavila je Vegh.

Ovaj je klub nekada imao najbolju školu nogometa. I to se izgubilo. Što raditi da se i taj segment ojača?

- Znam što je značila osječka akademija. Započet ćemo proces oporavka škole nogometa. Čuo sam da u Hrvatskoj ima puno talenata i moramo naći način kako ih dovesti, kako ih pratiti, izraditi strategiju igre kluba i profil igrača koji nam trebaju. Nadamo se da će oni sami pokazati interes za dolazak. Oporavak će biti izazovan, ali to je naša budućnost - rekao je novi sportski direktor.

'Nije bitno hoćemo biti treći, četvrti ili peti...'

Koje pozicije hvatamo za narednu sezonu?

- Pitanje je zeznuto. Prvo nam je cilj stabilizirati klub, definirati prihode, izgraditi novu reputaciju, stvoriti način na koji ćemo se spojiti sa zajednicom. Želimo izgraditi novi DNK kluba. Vjerujemo da bismo s vremenom imali bolje rezultate. Ne bih se izjašnjavala o poziciji - izjavila je Vegh.

- Slažem se s predsjednicom. Moramo poraditi na drugačijem stilu igre, nebitno je hoćemo li biti treći, četvrti, peti... Želimo publiku, navijače, djecu na stadionu i želimo da bude pun. To je prvi korak - nadovezao se Nizozemac.

Ulazni transferi, hoće li domaći igrači imati prednost, razmišlja li se o iskusnijim imenima jer nam je to nedostajalo posljednjih godina?

- Imam jasnu viziju koje igrače trebamo. Imati starije igrače ne znači da oni imaju znanje; i mlađi mogu biti iskusni. Ako igrač usvaja naš način igre, nama je nebitno koliko ima godina. Želimo imati dobar balans u momčadi - rekao je Zandvliet.

Nova marketinška strategija, da Osijek postane tema na jutarnjim kavama?

- Mislim da smo svakako tema na jutarnjim kavama, ali želimo biti pozitivna tema. Želimo profesionalniji marketing i imamo strategiju za to - kazala je Vegh.

Promjene u cijeni ulaznica? Kada će se znati cijena?

- Kroz nekoliko tjedana objavit ćemo plan za ulaznice i raspored mjesta. To je također dio naše strategije. Cijena ulaznica neće rasti. Uskoro ćemo to objaviti - odgovorila je predsjednica.

Znate li trenutačno stanje momčadi i njihovih ozljeda? Plan za B momčad?

- Već prvi dan dobio sam uvid u stanje momčadi. S pomoćnikom sam obišao cijelu momčad. Uskoro imam i sastanke s agentima igrača. Sve radimo brzo, dobivam potrebne informacije i spreman sam za posao. Nisam još razmišljao o B momčadi. Ranije sam u poslovima imao B momčad i sigurno ćemo tu mogućnost razmotriti.

Radili ste za Chelsea, koja je tajna uspjeha i može li se taj sustav preslikati u Osijek?

- U profesionalnom sam nogometu 24 godine. Radio sam s Marcom Overmarsom. Teško je uspoređivati klubove jer svi imaju drukčije strategije. Struktura svakog kluba je slična, ali različitom je čine ljudi s dobrom filozofijom koje treba dovesti, motivacija koja je vrlo važna i koju ovdje treba izgraditi - rekao je.

Zašto ovaj klub u eri novog vlasnika nije uspio postići nešto više i što je ključno da se to dogodi?

- Sve se svodi na jasnu klupsku strategiju, nogometnu strategiju i filozofiju. Ne želim govoriti o radu prijašnjeg menadžmenta. Ne znam koji su bili njihovi ciljevi. Za mene je bitno znati kamo idemo, što želimo postići i koji proces slijediti - zaključila je predsjednica.