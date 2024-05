Novi udarac za Hrgovića: Meč s Duboisom neće biti za pojas?!

Dugo se najavljivalo kako će nakon meča Tysona Furyja (35, 34-1-1) i Oleksandra Usika (37, 22-0) IBF oduzeti pojas pobjedniku, a da će za taj pojas onda boksati naš Filip 'El Animal' Hrgović (31, 17-0) i Daniel Dubois (26, 20-2). No, kao i na svakom koraku u životu - pravila su tu da bi za njih postojale iznimke.

Objasnio je to Daryl Peoples, predsjednik IBF-a za BoxingScene te hoće li se 'El Animal' boriti za pojas ili će to ipak biti nešto drugo.

Filip Hrgovic v Zhilei Zhang | Foto: ANDREW COULDRIDGE

- Ne možete imati klauzulu koja se kosi s obaveznim izazivačima, to nije tajna, a svi ju više ili manje znaju. No, prema pravilima IBF-a, svaki prvak ima pravo tražiti izuzetak. Meč Hrgovića i Duboisa sad nije ni za kakvu titulu, a ako Usyk bude tražio iznimku, to će ići do upravnog odbora IBF-a, a izgledno je da će se tada primijeniti specijalni uvjeti. Hrgović bi se onda borio protiv pobjednika - objasnio je.

Očito je da sve te riječi oko Hrgovića i nemaju neku težinu, jer se stalno spominje, ali na kraju će se ipak sve ravnati po Furyju i Usiku. Bilo kako bilo, najbitnije za Filipa da pobijedi protiv Duboisa, a onda (vjerojatno), IBF i neće imati još mnogo izbora za neku drugu borbu...