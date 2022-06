Novi veznjak Reala: Mbappé me zvao i molio da odbijem ponudu

Francuski reprezentativac (22) Aurelien Tchouaméni pojačao je redove Real Madrida za 80 milijuna eura uz još oko 20 milijuna eura dodataka što je najveći ulazni transfer Reala svih vremena.

Novi veznjak 'kraljevskog' kluba potpisao je ugovor na šest godina, a prethodno je igrao za Monaco gdje ga je trenirao i za čiji je uzlet u tom klubu zaslužan hrvatski trener Niko Kovač.

Tchouameni je tako postao drugi najskuplje prodan igrač u povijesti Monaca, nakon Kyliana Mbappéa koji je u kolovozu 2017. godine prešao u PSG za 180 milijuna eura.

Tchouaméni je na konferenciji za medije kazao da ga je upravo Mbappé zvao da dođe na Park prinčeva.

- Kylian me pokušao nagovoriti da odbijem Real Madrid. Nazvao me jer je znao da ću napustiti Monaco, a on je odlučio ostati u Parizu. Odmah sam mu rekao da je Real za mene prva opcija i on je to razumio. Došao sam u najbolji klub na svijetu i ne bojim se konkurencije. Moram demonstrirati svoju kvalitetu i tome se baš veselim - kazao je francuski veznjak na predstavljanju.

Podsjetimo, Mbappé je odbio ponudu Real Madrida te je odlučio ostati u PSG-u koji je uložio sve napore kako bi ga zadržao. Parižani će francuskoj zvijezdi davati plaću od oko 50 milijuna godišnje uz 100 milijuna eura bonusa za potpis novog ugovora.

