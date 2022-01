"Bio sam u teniskom centru u Beogradu kako bih ispunio ranije dogovorenu obvezu intervjua i fotografiranja za L'Equipe. Otkazao sam sve druge obveze osim intervjua za L'Equipe", napisao je Novak Đoković (34), između ostalog, u podužem priopćenju na Instagramu u srijedu ujutro, priznavši da je na snimanje i intervju s poznatim francuskim sportskim dnevnikom 18. prosinca išao znajući da je pozitivan na korona virus.

"Osjećao sam da to moram odraditi jer nisam htio iznevjeriti novinara, ali pobrinuo sam se da sam se društveno distancirao i nosio masku osim kad su me fotografirali. Kad sam došao kući, nakon što je intervju završio, izolirao sam se potrebno vrijeme. Ali to je bila pogrešna procjena i prihvaćam da sam trebao naći neko drugo vrijeme za tu obvezu", dodao je Nole.

Novinar koji ga je intervjuirao i uručio mu nagradu za sportaša godine "Champion des champions 2021" Franck Ramella opisao je kako je to izgledalo u Beogradu. Intervju je trajao oko pola sata.

"Rekli su mi da ne pitam Đokovića je li se cijepio, kao ni za Australian Open. Zato ga nisam pitao ni je li razmišljao obaviti testiranje. Čak i da jesam, kakvog bi to imalo smisla", napisao je Ramella u članku na L'Equipeu.

Novak je skinuo masku kad je došao red na snimanje fotografija, radio je grimase i galamio pozirajući pred fotoreporterom Etienneom Garnierom. Novinar je rekao da je Đoković, što je on sam i napisao, nosio masku cijelo vrijeme tijekom intervjua.

"Kad ga je fotograf zamolio da skine masku kako bi napravio nekoliko fotografija tijekom intervjua, Novak je to odbio", piše Ramella.

Prema članku 248. kaznenog zakona Republike Srbije, za ljude koji krše pravila za vrijeme epidemije predviđena je novčana ili kazna zatvora do tri godine.

Istovremeno, o svemu je pokrenuta istraga i u Australiji. Tamo mu za lažno svjedočenje prijeti zatvorska kazna do pet godina. Ministarstvo imigracija razmatra sve dokumente i uskoro bi trebalo odlučiti hoće li mu ponovno poništiti vizu.