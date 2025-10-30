Novo vrijeme ispalo iz Lige prvaka u šokantnoj završnici

U drugom kolu skupine 4 futsal Lige prvaka Novo vrijeme propustilo je veliku priliku pobijediti predstavnika Kosova Prishtinu 01 i osigurati plasman u osminu finala futsal Lige prvaka. I prije početka natjecanja čelnici aktualnog prvaka Hrvatske su utakmicu s Kosovarima označili kao utakmicu u kojoj se može do pobjede, u svakom slučaju puno lakše nego protiv futsal velikana kao što su Sporting i Kairat, ali cilj na koncu nije ostvaren. Čak bi im i bod iz večerašnjeg susreta bio dovoljan jer su Kosovari jučer izgubili 19-1 od Sportinga i teško da će u zadnjem kolu pobijediti Kairat, ali momčad Ivana Božovića večeras nije bila na visini zadatka. Jesu li se potrošili jureći u prvoj utakmici pozitivan rezultat s Kairatom, je li im presudila sužena rotacija, što se dogodilo s hrvatskim reprezentativcem brazilskih korijena Limom... Pitanja je puno a odgovore će morati dati čelnici Novog vremena kada se emocije malo slegnu.

Pokretanje videa... 00:54 Novo vrijeme najavilo je futsal sezonu promocijom dresova i filma: 'Vraćamo naslov prvaka' | Video: TikTok/ čitatelj 24sata

S obzirom da je prvoga dana turnira Novo vrijeme poraženo od Kairata 3-2 te da je Sporting deklasirao Prishtinu 01 s nevjerojatnih 19-1, očekivalo se da Kosovari budu lagan zalogaj i za Novo vrijeme. Ali daleko od toga. Već u drugoj minuti Halim Selmanaj iznenadio je Baškovića i zabio za vodstvo svoje momčadi. Do kraja prvog poluvremena rezultat se svako malo mijenjao, najprije je Karasniqi nespretnom reakcijom poslao loptu u vlastitu mrežu iza nemoćnog Ramadanija, potom u idućem napadu ponovno zabija Selmanaj, Lennon i Jelavić dovode Novo Vrijeme po prvi put u vodstvo, ali s dva gola Limani vraća prednost gostima. Trener domaće momčadi Božić imao je dosta problema, skraćena klupa zbog odlaska dvojice igrača Rafinhe i Mayulua uvjetovala je promjenu rotacije igrača i njihovu veću potrošnju tijekom utakmice.

Nakon svega 12 sekundi igre u drugom poluvremenu Lennon golom za 4-4 vraća stvari na početak, no obrana domaće momčadi večeras nije bila na visini zadatka i nakon pet minuta Rukovci ponovno vraća prednost svojoj momčadi, a Krasniqi osam minuta prije kraja podiže prednost na 4-6. Nadu vraća Jelavić golom iz slobodnog udarca kojim se Novo Vrijeme vraća u neizvjesnost, a četiri minuta prije karaja nespretnu reakciju gostujuće obrane koristi Lasić i zabija za 6-6. Rezultat je to koji je vodio Novo vrijeme u osminu finala pa je trener gostiju Haki Ahmeti u zadnje dvije i pol minute zaigrao bez golmana i s pet igrača u polju, što im se na koncu i isplatilo. Jedno loše ispucavanje Baškovića Alaj je minutu i sedam sekundi prije kraja zabio za novo vodstvo, pokazat će se i konačnih 6-7, i predstavnik kosova se plasirao u osminu finala Lige prvaka. Šteta, dojam je da je Novo vrijeme imalo priliku koju iz nekog razloga nisu iskoristili. Dugo nakon utakmice ostali su sjediti nemoćno na parketu, vjerojatno zbrajajući dojmove i razloge poraza, trener Božić šutke je šetao ispred klupe...

U prvom ogledu današnjeg programa sastali su se dva favorita, ne samo skupine nego i za odlazak na završni turnir. Sporting Lisabon i Kairat Almaty po dva puta su bili europski prvaci, Portugalci su tome dodali i još pet finala, Kazahstanci dva, u zadnjih pet sezona Sporting je svaki put sudjelovao na završnom turniru a Kairat dva puta. Prava je šteta da dvoboj ove dvije vrhunske momčadi nije u Makarskoj vidjelo više ljubitelja futsala, ali i igrača i trenera koji bi imali što naučiti. Ako su mogli doći predsjednik HNS-a Marijan Kustić te izbornici Zlatko Dalić i Marinko Mavrović..., mogli su i oni...

U futsal ljepotici Sporting je na koncu slavio 7-2, a vidjeli smo pregršt lijepih poteza, driblinga, udaraca, golova..., avangardnih trenerskih zamisli i rješenja... Počelo je vatreno, Zicky je zabio nakon samo 12 sekundi za Sporting, koji je do 10. minute vodio 3-0. Kairat je bio u podređenom položaju tijekom cijele utakmice, zabili su golove za 1-3 i 2-5 ali dalje od toga nisu mogli. Sporting je u ovom trenutku kud i kamo jača momčad od selekcije Brazilaca koji igraju za Kairat.

U subotu u zadnjem kolu sastaju se od 17:00 sati Kairat i Prishtina 01 a od 20:00 sati Novo Vrijeme i Sporting. No s obzirom na rezultate današnjih utakmica poprilično je izvjesno kako će Sporting, Kairat i Novo vrijeme proći u osminu finala koje će se igrati po novom formatu, ne više u skupini, nego nakon izvlačenja parova u dva susreta, jedan kući, drugi u gostima.