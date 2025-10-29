Poraz Novog Vremena na startu Lige prvaka, protiv kosovske Prishtinë tražit će prolaz...

U prvom susretu Glavne runde futsal Lige, koji se do kraja tjedna igra u Makarskoj, prvak Hrvatske Novo Vrijeme otvorio je minimalnim porazom 2-3 protiv predstavnika Kazahstana Kairat Almaty. Suparnik Makarana klub je koji je dva puta osvojio futsal Ligu prvaka, s nemjerljivo većim budžetom koji su utrošili na momčadi u kojoj igra čak deset Brazilaca. Unatoč porazu Makarani mogu biti zadovoljni kako su se nosili s renomiranim suparnikom. I prije početka turnira portugalski Sporting i kazahstanski Kairat bili su favoriti a Makarani su svoju priliku za pobjedu i plasman u Glavnu rundu futsal Lige prvaka vidjeli u ogledu s predstavnikom Kosova Prishtinom 01.



Trener Novog Vremena Božović krenuo je s najjačim snagama, Baškovićem na golu, Jelavićem, Cassemirom, Limom i Lennonom. Plan A bio je što duže držati renomiranog suparnika u rezultatskom egalu, a ako ne uspije plan A, dati priliku udarnim snagama da barem malo predahnu i zadrže svježinu za sutrašnji ogled s predstavnikom Kosova.

Krenulo je dobro, zicer Lennona, potom opasan šut Casemira, pa opet Lennona..., Bašković je na drugoj strani skidao sve što je išlo prema njemu, a sijevalo je sa svih strana... No gol Orazova ne bi obranila ni dva Baškovića, nakon pogreške obrane Novog vremena Kazahstanci su "prebrojali" preostale Makarane, Orazov je ostao sam i zabio. Minutu potom pogrešku Cassemira iskoristili su za brzi kontra napad i drugi gol kapetana Orazova.

Makarska: Novo vrijeme i Osijek Kandit sastali se u finalu Superkupa Hrvatske | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prava je šteta što Makarani nisu zabili barem jedan gol do poluvremena, jer nije da nije bilo prilike, a najbolju je propustio Jelavić koji je izašao jedan na jedan s golmanom Kairata Joaom Paulom i pogodio ga u prsa. Na drugoj strani odmah je zabio Edson za 3-0 i činilo se da su praktično već u prvom poluvremenu riješili pitanje pobjednika. Ali u futsalu se bez obzira na rezultat igra sve do kraja...

U drugom poluvremenu iskazao se i golman Kairata Paulo koji je skinuo još po jedan zicer Lennona i Jelavića, ali je do gola stigao novopečeni hrvatski reprezentativac, Brazilac Lima koji je zabio iz kontra napada i kod navijača probudio nadu da je čudo moguće. I nisu bili daleko od preokreta, opuštanje gostiju umalo je kaznio Korolišin, potom je Lima uzdrmao vratnicu... Trener Kairata Junior iskušao je varijantu s golmanom Paulom u igri, napao je Novo Vrijeme s petoricom u polju, ali nekoliko snažnih Paulovih šuteva obranio je Bašković. Na nesreću nije ih uspio uhvatiti i pokušati zabiti gol...

U zadnjih pet minuta Božović je izvukao Baškovića iz igre i pokušao s igračem/golmanom doći do gola, a onda i do prilike za izjednačenje. Gol su zabili 13.6 sekundi prije kraja preko Lennona, nažalost ostalo je premalo vremena za nešto više. Unatoč porazu Makarani mogu biti zadovoljni prezentacijom i načinom na koji su se suprotstavili renomiranom suparniku.

Dodajmo i kako je u prvoj utakmici favorit skupine Sporting visoko porazio kosovsku Prishtinu 01 s čak 19-1. Zanimljivo je da su Kosovari poveli golom Maxharraja već nakon 15 sekundi igre, što je očito razljutilo igrače portugalskog velikana koji se odmah razgoropadio, u drugoj minuti su izjednačili i do poluvremena utrpali Kosovarima čak 10 golova. U istom ritmu nastavili su i u u drugom poluvremenu, sve do konačnih 19-1. Hattrick je upisao Vinicius Rocha, po dva su zabili Pauleta, Franca, Paco, Pinto i Maior...

Sutra su na rasporedu utakmice drugoga kola, u kojima se od 17:00 sati sastaju Sporting i Kairat a u 20:00 sati snage će odmjeriti Novo Vrijeme i Prishtina 01. I prije početka natjecanja utakmice drugoga kola ocijenjene su kao dvoboji za plasman, kako za prvo mjesto, tako još i važnije za treće, koje želi i Novo Vrijeme jer i ono vodi u nastavak natjecanja, u Elitnu rundu, među 16 najboljih futsal momčadi koje ove godine igraju Ligu prvaka.

Daniel Júnior trener Kairata:

- Nisam baš zadovoljan, bili smo lošiji od onoga što smo očekivali ali smo na koncu zadovoljni pobjedom. Novo vrijeme je igralo dobro u drugom dijelu i moram priznati da me strah kako ćemo izgledati sutra protiv Sportinga.

Ivan Božović, trener Novog vremena:

- Prije utakmice mnogi nisu očekivali da s ovim rosterom koji nema širinu možemo pritisnuti suparnika. Nažalost tako je kako je, u dugom dijelu nismo imali snage da bi bili konkurentni ovako snažnoj ekipi. Platili smo danak neiskustvu nekih mlađih igrača, a i ovi iskusniji su razmišljali o našem dogovoru da sačuvamo snagu za sutrašnju utakmicu. Imali smo neku šansu da ne izgubilo, ali ni taj bod nam ne bi garantirao ništa. Sutra je najvažnije utakmica za nas, čestitam mojim igračima i dat ćemo sve od sebe da se oporavimo i spremimo za sutra. Igra nas je vukla da se potroši i zadnji atom snage, u nekim trenutcima smo mi bili bolja momčad, imali smo svoje prilike. Fizički smo se možda potrošili ali emocionalno će nas ova dobra igra sigurno dići. Kairat je veliki klub, oni nisu bili 100% psihološki spremni za ovu utakmicu, pogotovo nakon što su poveli 3-0, opustili su se i vjerojatno razmišljali o sutrašnjoj utakmici - kazao je Božović, a na pitanje da prokomentira pobjedu Sportinga nad Prishtinoim 01 od čak 19-1 kratko je kazao:

- Kad bih rekao ono što mislim o toj utakmici Uefa bi reagirala, zato je bolje da ne kažem ništa.