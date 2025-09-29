Obavijesti

FUTSAL SUPERKUP

Novo vrijeme osvojilo Superkup u reprizi finala prvenstva...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Superkup je još jednom pokazao svu ljepotu i kvalitetu hrvatskog futsala, a Makarska će za mjesec dana u istoj dvorani ponovno ugostiti vrhunske utakmice i klubove jer su domaćini turnira Lige prvaka.

Superkup ostaje u domu futsal prvaka Novog vremena u Makarskoj, u neizvjesnom finalnom ogledu slavili su protiv Osijek Kandita 3-2 u finalnoj utakmici igranoj u dvorani Gradskog sportskog centra u Makarskoj. Bio je to dvoboj dostojan reprize finala prvenstva, pun dinamike, atraktivnih poteza i napetosti doslovno do posljednje sekunde.

Pokretanje videa...

Finale je krenulo furiozno. Već u trećoj minuti domaća publika je eksplodirala kada je Jelavić efektno matirao Ditana za vodstvo 1-0. Makarani su i nakon toga prijetili, ali nisu uspjeli udvostručiti prednost. Osijek se brzo stabilizirao i stvorio nekoliko izglednih prilika, a u 16. minuti stigla je nagrada, jednu dugu loptu loše je procijenio Bašković, što je iskoristio Bukovec i mirno pospremio loptu u praznu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme.

Nastavak je donio još veće uzbuđenje. Već u 25. minuti Lima je pogodio vratnicu, a u 31. Novo Vrijeme ponovno vodi, nakon ubačaja iz auta Korolišin je pronašao Lasića, koji se sjajno oslobodio čuvara i zabio za 2-1. Samo dvije minute kasnije uslijedio je možda i najljepši trenutak utakmice, čudesni prodor Lime, koji je predriblao nekoliko Osječana i poslužio Juniora za 3-1.

Činilo se da će Makarani mirno privesti dvoboj kraju, no Osječani se nisu predavali. U 36. minuti Šalaj precizno pogađa za 3:2 i vraća nadu svojoj momčadi. Završnica je bila dramatična, gosti su zaigrali s igračem/vratarom, a u posljednjim sekundama Hozjan i Šalaj imali su veliku priliku za izjednačenje, no Bašković je još jednom pokazao zašto nosi titulu najboljeg vratara Hrvatske. Sačuvao je 3-2 za veliko slavlje Novog Vremena pred domaćom publikom.

Prije velikog finala, u utakmici za treće mjesto, Futsal Dinamo je svladao Torcida Biberon rezultatom 3:2. Zagrepčani su poveli golovima Pasaričeka (4. i 11.), dok su za Splićane pogađali Hrstić (6.) i Legčević (16.). Odluka je pala u nastavku, kada je u 26. minuti Mužar zabio za konačnih 3:2. Dinamo je nakon toga stvorio još nekoliko velikih prilika, ali pobjeda i brončana medalja nisu dolazile u pitanje, Zagrepčani su zasluženo okrunili nastup na turniru.

Superkup je još jednom pokazao svu ljepotu i kvalitetu hrvatskog futsala, a Makarska se još jednom potvrdila kao veliki futsal centar. Grad pod Biokovom odavno se etablirao kao domaćin najvećih utakmica i događaja, a za mjesec dana u istoj dvorani ponovno će se igrati i turnir Lige prvaka. 

Za Novo Vrijeme ovo je bio savršen početak nove sezone – trofej osvojen na domaćem parketu, pred svojim navijačima, protiv najvećeg rivala kojeg su ne tako davno svladali i u finalu prvenstva. A pred hrvatskim futsalom, sudeći po onome što smo gledali u Makarskoj, slijedi još jedna sezona puna spektakla i uzbudljivih ogleda.

