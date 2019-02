Novosel: Debakl sam očekivao, odlazak u SAD je sjajna ideja

Dok traje medijsko prepucavanje Dina Rađe i Roka Ukića, a košarkaški fanovi još su jednom digli ruke od reprezentacije i raspravljaju može li ona pasti niže, predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Stojko Vranković najavio je da će reprezentacija - kad već nije na SP-u - igrati Ljetnu NBA ligu.

Formula je to kojom se davno služio Mirko Novosel, u vremenima kad je košarka na ovim prostorima krenula strelovito gore.

- To je fantastična ideja, bilo bi jako dobro za hrvatsku košarku kad bi to uspjeli organizirati - rekao nam je Novosel na Vrankovićevu inicijativu, pa nastavio:

- Ja sam to prvi napravio u Europi, još 1973. sam prvi put odveo naše košarkaše da igraju protiv amerićčkih koledža. Mi smo u Jugoslaviji zbog toga prekidali prvenstvo, da bismo na mjesec dana otišli u Ameriku. To je bilo toliko dobro za igrače da bi se svaki vratio 20 posto bolji. Pozitivno je utjecalo na njihovu kvalitetu i stoga sam nastavio s tim i godinama poslije. Ideja da se i sad ide u Ameriku je odlična, samo treba to organizirati na pravi način.

- Što se tiče debakla reprezentacije, to je posve očekivano. Nisam izenađen jer kad se loše radi, onda je i rezultat loš. Kadetska reprezentacija nam je prvak Europe, U20 reprezentacija ima medalju, a seniori nikad gori. Mi se iz ovog možemo izvući jedino ako budemo sustavno radili, a teško je raditi jer nemamo pravi plan.

- Moj je prijedlog da svi mi koji značimo nešto u hrvatskoj košarci sjednemo skupa, otvoreno porazgovaramo i napravimo plan funkcioniranja za iduće godine. Jedino tako možemo pratiti trendove i jedino se tako možemo vratiti u borbu za medalje. Od početka ovih kvalifikacija mi smo bili osuđeni na propast jer se ništa nije radilo planski. Što je tu je, idemo sjesti i napraviti nešto da nam se ovakav debakl više ne ponovi.

- Moramo stvarati velike igrače, lidere, a onda će uz takve igrače stasati i mlađi. Jednostavno, sve što se napravilo u ovim kvalifikacijama bilo je loše, kako onda da se nadamo plasmanu na SP?! Strategija je ključ, to smo imali prije i samo s takvom dobrom strategijom možemo opet nešto napraviti.

- Stojko i Rađa? Mislim da sam dovoljno rekao kazavši kako je bez stragetije bilo osuđen na propast...