Objavljen popis nominiranih za Zlatnu loptu: Dominacija PSG-a, tu je i Barcino 'čudo od djeteta'

Svijet nogometa s nestrpljenjem je dočekao objavu nominacija za 69. izdanje Zlatne lopte, najprestižnije individualne nagrade u svijetu nogometa. Ceremonija koju organizira France Football u suradnji s Uefom održat će se 22. rujna u pariškom Théâtre du Châtelet, a popis od 30 kandidata za mušku nagradu jasno signalizira smjenu generacija i početak nove ere. Drugu godinu zaredom na popisu nema Lionela Messija i Cristiana Ronalda, a izostao je i prošlogodišnji pobjednik Rodri zbog teške ozljede. Utrka za nasljednika španjolskog veznjaka otvorenija je no ikad, a listom dominiraju imena koja su obilježila sezonu 2024./2025.

Pariška dominacija i novi favoriti

Nakon povijesne sezone u kojoj su osvojili Ligu prvaka, francusko prvenstvo, kup i superkup, Paris Saint-Germain je daleko najzastupljeniji klub s čak devetoricom nominiranih igrača. Upravo iz njihovih redova dolazi i glavni favorit za osvajanje Zlatne lopte – Ousmane Dembélé. Francuski napadač proživio je transformaciju pod vodstvom Luisa Enriquea, preuzevši ulogu centralne figure napada i zabilježivši nevjerojatnu statistiku od 35 golova i 16 asistencija u svim natjecanjima. Njegovi ključni pogoci na putu do europskog trona, uključujući one protiv Arsenala i Liverpoola, stavili su ga u prvi plan.

Foto: Sven Hoppe/DPA

Ipak, konkurencija je jaka i unutar svlačionice. Portugalac Vitinha izrastao je u jednog od najboljih veznjaka svijeta, dirigirajući igrom PSG-a s nevjerojatnom mirnoćom i inteligencijom. Njegov uspon, uz osvajanje Lige nacija s Portugalom, čini ga ozbiljnim kandidatom za postolje. Tu su i Achraf Hakimi, neumorni marokanski bek s 27 sudjelovanja u golovima, te njegov kolega s lijeve strane Nuno Mendes, koji je briljirao u finalu Lige nacija. Popis pariških zvijezda zaokružuju Gianluigi Donnarumma, Kviča Kvaratškelia, João Neves, Fabián Ruiz i mladi Désiré Doué, junak finala Lige prvaka s dva gola i asistencijom.

Barcelonina mladost i brazilska magija

Iako su zaustavljeni u polufinalu Lige prvaka, Barcelonini igrači ostavili su dubok trag osvajanjem domaće trostruke krune (La Liga, Copa del Rey, Superkup). Dva imena posebno se ističu kao kandidati za sam vrh. Prvi je brazilski krilni napadač Raphinha, koji je utišao sve kritičare i odigrao sezonu života. S 34 gola i 25 asistencija u 57 nastupa, bio je statistički jedan od najdominantnijih igrača Europe. Njegov učinak u Ligi prvaka, gdje je s 22 doprinosa (13 golova, 9 asistencija) izjednačio rekord Cristiana Ronalda, bio bi dovoljan za pobjedu da Barcelona nije nesretno ispala.

Drugi, i možda najuzbudljiviji igrač današnjice, jest Lamine Yamal. Sa samo 17 godina, tinejdžerska senzacija nosila je Barcelonu na svojim leđima, pokazujući zrelost i talent koji se rijetko viđaju. Iako njegove brojke nisu na razini Raphinhe, njegov utjecaj na igru, driblinzi i ključni potezi u najvažnijim utakmicama, poput gola za osiguranje naslova prvaka, lansirali su ga u orbitu. Mnogi analitičari vjeruju da je Yamal, bez obzira na statistiku, već sada najbolji igrač svijeta, a ova nominacija samo je početak onoga što se čini kao neizbježan put prema Zlatnoj lopti.

Premierligaški izazivači i ostala imena

Engleska Premier liga također ima svoje adute. Mohamed Salah vodio je Liverpool do naslova prvaka i imao još jednu spektakularnu individualnu sezonu. Egipćanin je sudjelovao u čak 57 golova (34 gola, 23 asistencije), a veći dio sezone bio je na razini izvan konkurencije. Ipak, blagi pad forme u završnici i rano ispadanje iz Lige prvaka mogli bi ga koštati najviše nagrade, iako je mjesto na postolju gotovo sigurno.

Foto: Sven Hoppe/DPA

Harry Kane je u svojoj drugoj sezoni u Bayernu osvojio Europsku zlatnu kopačku s 36 ligaških golova, dok je Erling Haaland ostao konstantna prijetnja za Manchester City. Svoje nominacije zaslužili su i Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea) te Viktor Gyökeres, koji je nakon nevjerojatne sezone u Sportingu prešao u Arsenal.

Velika imena koja su izostavljena

Popis nominiranih jednako je zanimljiv zbog onih koji su na njemu, kao i zbog onih kojih nema. Odsutnost Messija i Ronalda potvrđuje kraj jedne ere, dok je prošlogodišnji laureat Rodri izvan konkurencije zbog puknuća križnih ligamenata. Veterani poput Luke Modrića i Kevina De Bruynea, koji su preselili u Serie A, također nisu na popisu.

Najveće iznenađenje je možda pad zvijezda Real Madrida. Nakon sezone bez trofeja, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Vinícius Júnior, iako su nominirani, nisu u najužem krugu favorita. Posebno je to razočaranje za Mbappéa, čiji je dolazak u Madrid trebao biti kruna karijere, no za sada nije donio momčadski uspjeh potreban za osvajanje ove nagrade.

Utrka za Zlatnu loptu 2025. bit će jedna od najneizvjesnijih u posljednjih petnaestak godina. Hoće li presuditi PSG-ova europska dominacija, Barcelonina magija ili Salahova statistička čuda, saznat ćemo 22. rujna u Parizu. Jedno je sigurno – nogomet je dobio svoje nove kraljeve.