Objavljene borbe za UFC event u Bijeloj kući: 'Poatanu' prilika za besmrtnost, ništa od Mahačeva

Nakon tjedana nagađanja i glasina, napokon je poznat službeni program borbi za najiščekivaniji MMA događaj u povijesti. Tijekom prijenosa UFC 326 priredbe, predsjednik organizacije Dana White otkrio je popis boraca koji će nastupiti na spektaklu "Freedom Fights 250" na južnom travnjaku Bijele kuće 14. lipnja 2026. godine. Ipak, put do objave bio je sve samo ne lagan, obilježen dramom u posljednji trenutak koja je prijetila urušavanjem cijelog koncepta.

Kaos iza kulisa i spašavanje u zadnji čas

Samo dan prije velike objave, činilo se da se cijela priredba raspada. Navijači su prvo primijetili paniku tijekom ceremonijalnog vaganja za UFC 326, kada je kamera uhvatila napeti razgovor između glavnih UFC-ovih matchmakera Seana Shelbyja i Micka Maynarda te direktora Huntera Campbella. Njihova zabrinuta lica dala su naslutiti da nešto nije u redu, a potvrda je stigla nekoliko sati kasnije od samog Whitea. U javljanju uživo na Instagramu priznao je da se dogodila katastrofa.

Foto: Ed Mulholland/REUTERS

​- Radili smo na ovome bez prestanka. Jedna od borbi doslovno je propala u trenutku kad sam ušao ovdje. Mislim da se Hunter "ubio" - rekao je White, vidno frustriran situacijom.

Pojasnio je da je njegov tim matchmakera morao raditi cijelu noć, sve do devet sati ujutro, kako bi pronašli zamjenu i spasili ono što se spasiti dalo. Iako nije službeno potvrđeno o kojoj se borbi radilo, mediji su izvijestili da je prvotni plan bio super-borba između prvaka lake kategorije Ilije Topurije i prvaka velter kategorije Islama Mahačeva. Međutim, Mahačev je navodno morao otkazati nastup zbog ozljede ruke, što je otvorilo vrata Justinu Gaethjeu da uskoči kao zamjena.

Topuria i Gaethje predvode spektakl, Jones otpisao sam sebe

Unatoč svim problemima, UFC je uspio sastaviti program dostojan povijesne lokacije. Glavna borba večeri bit će okršaj za ujedinjenje titule u lakoj kategoriji između prvaka Ilije Topurije i privremenog prvaka Justina Gaethjea. U sunaslovnoj borbi gledat ćemo povijesni pokušaj Alexa Pereire, koji se penje u tešku kategoriju kako bi se borio protiv Ciryla Ganea za privremeni pojas.

Ostatak programa čine također atraktivni mečevi: Sean O'Malley vs. Aiemann Zahabi, Maurício Ruffy vs. Michael Chandler, Bo Nickal vs. Kyle Daukaus te Diego Lopes vs. Steve Garcia. Ono što je posebno zanimljivo jest koga nema na popisu. White je oštro demantirao glasine da je Jon Jones ikada bio u kombinacijama.

​- Nikad, nikad, nikad, što sam vam rekao sto tisuća puta, Jon Jones nije bio ni blizu mojih misli za borbu u Bijeloj kući - izjavio je White, navodeći Jonesove kronične probleme s kukovima i artritisom kao glavni razlog.

Jones je na to reagirao serijom obrisanih objava na društvenim mrežama, tvrdeći da su pregovori postojali i da ga White sada želi prikazati kao "dežurnog krivca".

Alex Pereira u lovu na besmrtnost

I dok će glavna borba privući najviše pažnje, ona sunaslovna nosi najveći povijesni ulog. Brazilac Alex "Poatan" Pereira ima priliku postati prvi borac u povijesti UFC-a koji je osvojio naslove prvaka u tri različite težinske kategorije. Nakon što je pokorio srednju i polutešku kategoriju, Pereira je službeno napustio svoj pojas u poluteškoj kako bi se okušao među teškašima. Njegov protivnik bit će opasni Francuz Ciryl Gane, a pobjednik će osvojiti privremeni pojas dok se aktualni prvak Tom Aspinall oporavlja od ozljede.

Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS

Događaj je sam po sebi jedinstven - borci će do oktogona hodati izravno iz Ovalnog ureda, a službeno vaganje održat će se kod Lincoln Memoriala, što dodatno naglašava spektakularnost priredbe koja se organizira povodom 250. obljetnice neovisnosti SAD-a i 80. rođendana predsjednika Donalda Trumpa.

