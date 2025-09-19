Objavljene kazne za šesto kolo HNL-a. Dinamo mora najviše platiti, ne zaostaje ni Hajduk

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za šesto kolo. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne. Dinamo je ovo kolo najviše kažnjen, a "po džepu" su dobili i Hajduk, Rijeka te Varaždin.

Dinamo je za pirotehniku dobio kaznu od 7000 eura te dodatnih 2000 eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije te će ukupno morati platiti kaznu od 9000 eura. Na utakmici Varaždina i Hajduka pirotehnike je bilo na obje strane pa je tako Varaždin kažnjen s 800 eura, dok će klub iz Splita morati platiti 1300 eura. Hajduku je stigla kazna i za rasizam i diskriminaciju u visini od 4000 eura tako da je ukupna kazna 5300 eura. Na Rujevici su navijači Rijeke također koristili pirotehniku te je kazna za klub s Kvarnera 900 eura.

U sedmom kolu igra se derbi Hajduka i Dinama na Poljudu. U većini derbija koristi se velik broj pirotehnike te će vjerojatno kazne biti velike za oba kluba. Utakmica je na rasporedu u subotu u 17 sati.