Obavijesti

Sport

Komentari 1
HNS BEZ MILOSTI

Objavljene kazne za šesto kolo HNL-a. Dinamo mora najviše platiti, ne zaostaje ni Hajduk

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Objavljene kazne za šesto kolo HNL-a. Dinamo mora najviše platiti, ne zaostaje ni Hajduk
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo, Hajduk, Rijeka i Varaždin kažnjeni su zbog pirotehnike na tribinama, a zagrebački i splitski klub dobili su i kazne za rasizam i diskriminaciju

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za šesto kolo. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne. Dinamo je ovo kolo najviše kažnjen, a "po džepu" su dobili i Hajduk, Rijeka te Varaždin.

NEŽELJENI DINAMOVAC Kovačević ga otpisao za Europu, idući tjedan vraća se u pogon
Kovačević ga otpisao za Europu, idući tjedan vraća se u pogon
EVO ŠTO ONI KAŽU VIDEO Splitski sportaši najavili derbi: 'Na kraju ćemo se veseliti svi', 'Prilika pošteno ih dobiti...'
VIDEO Splitski sportaši najavili derbi: 'Na kraju ćemo se veseliti svi', 'Prilika pošteno ih dobiti...'

Dinamo je za pirotehniku dobio kaznu od 7000 eura te dodatnih 2000 eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije te će ukupno morati platiti kaznu od 9000 eura. Na utakmici Varaždina i Hajduka pirotehnike je bilo na obje strane pa je tako Varaždin kažnjen s 800 eura, dok će klub iz Splita morati platiti 1300 eura. Hajduku je stigla kazna i za rasizam i diskriminaciju u visini od 4000 eura tako da je ukupna kazna 5300 eura. Na Rujevici su navijači Rijeke također koristili pirotehniku te je kazna za klub s Kvarnera 900 eura.

U sedmom kolu igra se derbi Hajduka i Dinama na Poljudu. U većini derbija koristi se velik broj pirotehnike te će vjerojatno kazne biti velike za oba kluba. Utakmica je na rasporedu u subotu u 17 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila
LJUBAV IZ MLADOSTI

FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila

Isabel Haugseng Johansen (20) nosi dijete najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (24). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?
IMOTSKI ZA PLAVE?!

Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?

Jedno od vječitih pitanja 'potegnulo' se na društvenim mrežama, a karta navijača Dinama i Hajduka u Hrvatskoj opet je izazvala polemike
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025