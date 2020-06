Obregon djeluje moćno, ali uz dječje pogreške nema napretka

<p>Inter, koji se s <strong>Varaždinom </strong>i <strong>Istrom 1961</strong> bori za ostanak, dobrano je namučio <strong>Hajduk</strong>. I Varaždinci protiv Dinama u nastavku prvenstva nisu pali bez ispaljenog metka.</p><p>Toplakove trupe nadale su se da mogu ponoviti igru koju se prezentirale u dva dosadašnja dvoboja protiv Dinama, kada su slavile i izgubile po 1:0, no u prvom dijelu nije slutilo baš na dobro.</p><h2>Varaždin loše ušao u utakmicu</h2><p>Dinamo je u samo pet minuta pokazao zašto je već godinama apsolutni vladar hrvatskog nogometa i da se prvenstva osvajaju pobjedama u „malim“ utakmicama, a ne u derbijima, kaznivši dječje pogreške Varaždina za 2-0.</p><p>Igor Jovićević tako će po dobrome pamtiti svoj debi na klupi Modrih. Nije ništa pretjerano mijenjao u sustavu igre Dinama koji je i prije pandemije bio dobro uhodani stroj.</p><p>Vezna linija Varaždina <strong>Đurasek</strong>, Jessie i Denis Glavina nije imala šanse protiv Dinamovih Gojaka, More i Ademija u prvome dijelu.</p><p>S druge strane Varaždinci su nešto bolje lice pokazali u drugom dijelu kada je trener Toplak ofenzivce Kolumbijca <strong>Obregona</strong>, Teklića i Iranca Mehdikhanija.</p><p>Ako ništa drugo isti trojac uz Drožđeka nije dao mira Dinamovoj obrani i nije im dopustio da lako iznose loptu.</p><h2>Obregon dijeluje moćno</h2><p>Uglavnom Dinamo je bez pretjeranog umiranja u ljepoti i bez lepršavosti u igri upisao tri boda rezultatom 3-1 i sigurno korača prema obrani naslova.</p><p>Varaždincima će ipak bodove morati tražiti protiv ekipa iz donjeg doma ljestvice Intera, Slaven Belupa i Istre 1961.</p><p>Putokaz Varaždincima je drugo poluvrijeme u kojem su se solidno nosili s Modrima. Dobitak za momčad Samira Toplaka je Kolumbijac Jorge Obregon koji je djelovao vrlo moćno, odlično se nosio u duelima s Dinamovim stoperima i svoju dobru igru kapitalizirao je pogotkom u 79. minuti.</p><p>Toplak uz Benka napokon ima napadača koji može zadržati loptu, dobar je u skoku i ima taj „nos za gol“. Važan je to adut u borbi za ostanak u ligi.</p>