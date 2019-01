Očajna obitelj i igrači: Molimo vas, nastavite tražiti Emiliana

Nastavite tražiti Emiliana Salu, zavapili su nogometaši. Oni traže da se nastavi potraga za avionom u kojemu je bio njihov kolega, a koja je prekinuta u četvrtak.

- Ujedinimo se kako bi se potraga oko nestanka Emiliana Sale nastavila, zbog njega i njegove obitelji. #PrayForSala - poruka je koju su na društvenim mrežama podijelili brojni nogometaši.

Gonzalo Higuain je snimio video poruku u kojoj traži da se ne odustaje od potrage za njegovim sunarodnjakom i kolegom. Peticiju su podržali i Blaise Matuidi, Florian Thauvin, Benjamin Mendy,...

Romina Sala, igračeva sestra koja je doputovala u Veliku Britaniju iz Argentine, tvrdi da je njezin brat živ. Osjeća to.

- Duboko u sebi osjećam da je Emiliano živ. Molim vas, nemojte prekinuti potragu. Razumijemo da je komplicirano, ali molim vas, nemojte odustajati. Za nas su oni još uvijek živi - rekla je Romina medijima u Cardiffu, a sličnu poruku je uputio i njezin otac iz Argentine.

- Molim vas samo jedno, nastavite tražiti - rekao je Horacio Sala.

Navijači Cardiffa su napravili dirljivi transparent igraču koji je trebao biti najskuplje pojačanje u njihovoj povijesti, ali nikada nije stigao zaigrati u njihovom dresu.

- Nikada nismo vidjeli kako igraš, nismo te vidjeli kako zabijaš, ali Emiliano, voljet ćemo te zauvijek - dirljiva je poruka.

#CardiffCity fans have unveiled this touching banner for Emiliano Sala 💙



"We never saw you play and never saw you score but Emiliano our beautiful bluebird we will love you forever more." pic.twitter.com/yG0I5aCBPj