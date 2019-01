Strašno! Poslušajte posljednje riječi igrača iz nestalog aviona

Potraga za argentinskim nogometašem Emialianom Salom (28) i pilotom Daveom Ibbotsonom (60) još traje. Policija Guernseya, drugog po veličini od Kanalskih otoka, pretražuje Engleski kanal, ali sve je manje nade da je dvojac preživio.

Misija je i službeno preimenovana iz spasilačke operacije u operaciju pronalaska olupine, a u iščekivanju novih vijesti objavljena je i posljednja glasovna poruka koju je Sala poslao prije nesreće.

'Tata, bojim se'

- Mrtav sam umoran. Ovdje u Nantesu sam imao toliko stvari za obaviti, nikako da završim sve... Sad sam u avionu koji izgleda kao da će se raspasti. Idem u Cardiff jer sutra krećemo. Poslijepodne imam prvi trening s novim suigračima, vidjet ćemo kako će biti - rekao je nogometaš zijevajući, a u glasu se primijeti da je uistinu bio umoran.

- Kako ste vi? Sve u redu? Ako vam se ne javim za sat - sat i pol, ne znam hoće li poslati nekoga da me traži... - nastavio je Sala koji je na kraju iznenada dodao:

- Tata, stvarno se bojim.

Pojavio se tračak nade

Neki stanovnici Kanalskih otoka prijavili su policiji da su primijetili nešto nalik dimnim signalima kod otoka Burhoua. Policija Guernseya odmah je započela potragu, ali bez rezultata.

- Pretražili smo otok Burhou, ali nema traga avionu i nestalim ljudima - objavila je policija.

Puno je nelogičnosti u nestanku aviona u kojem je bio argentinski napadač koji je iz Nantesa prešao u Cardiff City za 17 milijuna eura.

'Ovo nitko ne bi preživio'

- Nažalost, mislim da nema nade da je netko preživio. U ovo doba godine, ako si tamo u vodi, uvjeti su strašni. Čak bi i najspremniji sportaš u takvim uvjetima mogao preživjeti tek nekoliko sati - rekao je John Fitzgerald, koji vodi operaciju potrage za nestalim avionom u vodama Engleskog kanala.

Jedan Dave prošao granicu, drugi Dave pilotirao

Emiliano Sala potpisao je ugovor za Cardiff City pa je otišao u Nantes pozdraviti se s igračima s kojima je dijelio svlačionicu tri i pol godine.

Sjeo je u avion koji nikad nije sletio na odredište - u zračnu luku u Cardiffu. Od tada nema ni traga avionu uz koji se veže sve više misterija.

Jedan od njih je misterij dva pilota i dva Davea.

Pilot: Malo sam zahrđao sa slijetanjem

Potvrđeno je da je privatnim avionom Piper Malibu PA-46 upravljao Britanac Dave Ibbotson (60), otac troje djece iz North Lincolnshirea.

U avionu su bili samo Dave Ibbotson i Emiliano Sala.

Ibbotsona su unajmili predstavnici nogometaša, iskusan je pilot koji je često prevozio padobrance s privatnih uzletišta diljem Velike Britanije.

No tu dolazimo do prvog misterija.

Dave Henderson, iskusni britanski pilot, prošao je graničnu kontrolu u Nantesu i s njim je bio Emiliano Sala. To je bilo prije nego je avion poletio iz Nantesa.

No Dave Henderson nije ušao u avion kojim je pilotirao njegov imenjak Dave Ibbotson, piše francuski RTL i dodaje kako je ta promjena pilota obavljena u zadnji čas.

Engleski mediji prenijeli su jedan od zadnjih postova na Facebooku koji je objavio Ibbotson, a u njemu piše:

- Malo sam zahrđao sa slijetanjem.

Zašto nisu čekali jutro?

Nejasno je zašto je pilot tražio od kontrole leta dopuštenje da se s 1524 metra nadmorske visine spusti na 700 metara bez da je javio da ima nekakvih problema.

Odmah nakon tog javljanja avion je nestao s radara. Iako se prvo mislilo da je avion vlasništvo predsjednika Cardiff Cityja, to nije točno.

Nogometni agent Mark McKay, koji nije igračev agent, ali je sudjelovao u njegovom transferu iz Nantesa u Cardiff, dogovorio je let privatnim avionom koji je Salu trebao prevesti iz Francuske u Wales, prenosi Sky Sport.

- Emiliano je svom agentu i meni rekao da prvo želi u Nantes pa sam počeo tražiti privatni avion koji bi ga odveo u Francusku i vratio u Wales. Navečer sam pronašao avion i rezervirao let. U kontaktu sam s ljudima iz Cardiffa i igračevim agentima u ova teška vremena. Samo želim reći da avion nije u mom vlasništvu niti je u vlasništvu nekoga iz moje obitelji - rekao je Mark McKay.

'Htjeli smo mu platiti komercijalni let, odbio je'

Predsjednik Cardiff Cityja Mehmet Dalman rekao je kako je klub ponudio igraču povratak iz Francuske komercijalnim letom.

- Nismo imali veze s izborom aviona i leta. I nas zanima zašto je sve tako ispalo i što se zapravo dogodilo. Pričali smo s Emilianom, pitali smo ga želi li da mu organiziramo komercijalni let, ali nije to htio, imao je svoje planove - rekao je predsjednik Cardiffa.

Zašto je Sala za prekomorski let izabrao mali avion, za koji je rekao da se boji da će se raspasti, kad je sjeo u njega, i dalje nikome nije jasno. Detalje nesreće neće otkriti ni crna kutija jer je ovaj tip aviona nema.

Neki engleski mediji pišu kako je avion poletio iz Nantesa tek iz četvrtog pokušaja što je još jedna u nizu nelogičnosti u ovom slučaju.

Što se događalo s avionom i zašto je uopće letio po mraku na tako zahtjevnoj dionici, nije jasno ni zrakoplovnim stručnjacima.

- Piper Malibu je odličan avion s jednim motorom, ali jako me iznenadilo što su se odlučili na let po mraku, obzirom na trenutačne uvjete i hladnoću koja vlada u Europi. To je kao da letite na Antarktici zimi. Na takvom avionu lako se mogu smrznuti dijelovi i to može zaustaviti motore - rekao je zrakoplovni stručnjak Jorge Polanco.

Igračeva bivša djevojka: Ovo nije slučajno

Berenice Schkair nekoliko mjeseci bila je u vezi s argentinskim napadačem Emilianom Salom.

Nakon vijesti o nestanku aviona, javila se s dramatičnom porukom na društvenim mrežama.

- Istražite nogometnu mafiju jer ne vjerujem da je ovo bila nesreća - napisala je Berenice na svom profilu na Twitteru.

Avion koji je poletio tek iz četvrtog pokušaja.

Model aviona koji nije namijenjen za tako zahtjevne prekomorske letove noću.

Zahtjev pilota za promjenom visine pa nakon toga radijska šutnja.

Dva Davea, dva pilota i promjena u zadnji čas.

Puno je toga nejasno u slučaju Emiliana Sale i nestalog aviona.