Obavijesti

Sport

Komentari 2
TKO JE ODUŠEVIO, TKO RAZOČARAO?

OCIJENILI ČITATELJI 24SATA Naš najskuplji igrač najgori protiv Paname! Livaković na vrhu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 6 min
OCIJENILI ČITATELJI 24SATA Naš najskuplji igrač najgori protiv Paname! Livaković na vrhu...
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Predstava Hrvatske nije bila impresivna, ali najvažnije je da su tri boda tu. Ako Hrvatska daleko dogura na ovom SP-u, samo će se i rezultat pamtiti...

Admiral

Dominik Livaković i Martin Baturina bili su najbolji, a Joško Gvardiol i Mateo Kovačić najgori pojedinci Hrvatske u pobjedi nad Panamom, presudili su čitatelji 24sata. 'Vatreni' su u 2. kolu SP-a slavili golom Ante Budimira i tako si otvorila vrata prolaska u 2. krug, dalje ovisimo sami o sebi...

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Slavlje nakon pobjede nad Panamom Zagreb: Slavlje nakon pobjede nad Panamom Zagreb: Slavlje nakon pobjede nad Panamom
99
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nakon utakmice u velikoj anketi pitali smo vas da ocjenama od jedan (najslabije) do pet (najbolje) rangirate nastup naših nogometaša. 

FANTASTIČNA STATISTIKA NEZAUSTAVLJIVI MARTIN Novom sjajnom partijom Baturina ušao u povijest: Ovo uspije rijetkima
NEZAUSTAVLJIVI MARTIN Novom sjajnom partijom Baturina ušao u povijest: Ovo uspije rijetkima

Odlučili ste kako su 'odlikaši' Dominik Livaković i Martin Baturina. Naš sjajni golman dobio je prosječnu ocjenu 4,8, Baturina 4,5.

Odmah iza njih s ocjenom 4,2 slijedi Ante Budimir. Stanišić je na 3,7, Perišić a 3,5, Marco Pašalić na 3,2...

A najgoru ocjenu čitatelja 24sata dobio je  prema Transfermarktu naš najskuplji igrač, Joško Gvardiol, koji je i sam priznao da je s razlogom zamijenjen na poluvremenu. On je za svoj nastup od čitatelja 24sata dobio dvojku. Nešto bolji ocijenili ste Matea Kovačića (2,4), Petra Musu (2,5), Luku Modrića, (2,7)...

SAMO RIJEČI POHVALE Legendarni Henry nahvalio Hrvatsku: Što su sve napravili u povijesti nogometa, odlični su
Legendarni Henry nahvalio Hrvatsku: Što su sve napravili u povijesti nogometa, odlični su

Predstava Hrvatske nije bila impresivna, ali najvažnije je da su tri boda tu. Ako Hrvatska daleko dogura na ovom SP-u, samo će se i rezultat pamtiti...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Palestra iz Atalante u Chelsea
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Palestra iz Atalante u Chelsea

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila
ZABIO NA SP-U

Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila

Zbog rata smo napustili dom 1992. u Žepču, počeo sam igrati kad je Hrvatska osvojila broncu u Francuskoj, a i žena mi je izbjeglica, iz Vukovara je, kazao je Budimir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026