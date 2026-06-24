OCIJENILI ČITATELJI 24SATA Naš najskuplji igrač najgori protiv Paname! Livaković na vrhu...

Dominik Livaković i Martin Baturina bili su najbolji, a Joško Gvardiol i Mateo Kovačić najgori pojedinci Hrvatske u pobjedi nad Panamom, presudili su čitatelji 24sata. 'Vatreni' su u 2. kolu SP-a slavili golom Ante Budimira i tako si otvorila vrata prolaska u 2. krug, dalje ovisimo sami o sebi...

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Nakon utakmice u velikoj anketi pitali smo vas da ocjenama od jedan (najslabije) do pet (najbolje) rangirate nastup naših nogometaša.

Odlučili ste kako su 'odlikaši' Dominik Livaković i Martin Baturina. Naš sjajni golman dobio je prosječnu ocjenu 4,8, Baturina 4,5.

Odmah iza njih s ocjenom 4,2 slijedi Ante Budimir. Stanišić je na 3,7, Perišić a 3,5, Marco Pašalić na 3,2...

A najgoru ocjenu čitatelja 24sata dobio je prema Transfermarktu naš najskuplji igrač, Joško Gvardiol, koji je i sam priznao da je s razlogom zamijenjen na poluvremenu. On je za svoj nastup od čitatelja 24sata dobio dvojku. Nešto bolji ocijenili ste Matea Kovačića (2,4), Petra Musu (2,5), Luku Modrića, (2,7)...

Predstava Hrvatske nije bila impresivna, ali najvažnije je da su tri boda tu. Ako Hrvatska daleko dogura na ovom SP-u, samo će se i rezultat pamtiti...