Od Barcelone i Haladone do 2. lige: Što je Alen - prošlost ili pak budućnost naše reprezentacije?

Bio je jedan od najvećih talenata u povijesti Dinamove škole nogometa, htjeli su ga gotovo svi europski velikani, a sad igra u Championshipu te je još uvijek ime Alena Halilovića (24) velika enigma hrvatskog nogometa

<p><strong>Alen Halilović </strong>(24) danas nije zvijezda <strong>Reala</strong> ni <strong>Atletica</strong>, dva madridska kluba koji su se za njega borili kad mu je bilo 15 godina. Danas je Alen član engleskog drugoligaša Birminghama što je svakako veliki uspjeh u nogometnom svijetu, ali daleko od onoga što se od njega očekivalo. I ne tako davno još mu se u mnogim medijima dodjeljivao nadimak - <strong>Haladona</strong>.</p><p>Trenirao je Alen u pionirima pa zatim i kadetima Dinama kad ga je primijetio <strong>Kruno Jurčić</strong>. Priključio ga je prvoj momčadi nakon što je iz nje izbacio Sammira, a svjestan je i Alen bio svoje kvalitete te se nadao da bi mogao otići iz Dinama već u ranim igračkim godinama.</p><p>- Vrlo je pametan i sjajnih predispozicija. Ne smijemo dopustiti da nam izmakne, iako mnogi u toj dobi 'nestanu' u razvoju. On bi mogao bit iznimka jer loptom upravlja poput Messija. - govorio je za njega svojevremeno skaut Reala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Alen Halilović pjeva pred suigračima</strong></p><h2>Odugovlačio s potpisom ugovora</h2><p>Ali nakon višemjesečnog 'navlačenja', potpisao je Halil za Dinamo i nastavio trenirati sa seniorima. Tvrdile su tad i Sportske novosti kako je Halilović suspendiran na dvije godine jer se nije pojavio na prvim treninzima, ali na kraju se sve izgladilo. Hvalili su ga strani mediji, uspoređivali s Messijem, svako malo se povezivao s velikanima, a kako i priliči takvom talentu, u HNL-u je debitirao upravo protiv Hajduka. Bila je to pobjeda na Maksimiru (3-1), a u momčad ga je ubacio <strong>Ante Čačić</strong>.</p><p>A tad je bio srednjoškolac u zagrebačkoj III: gimnaziji. Iako je znao da ga čeka nogometna karijera, školu je htio završiti. </p><p>- Ocjene su do sada dobre. Fizika i matematika mi idu dobro. Ipak, najbolji sam u tjelesnom. Tu bez problema imam peticu - rekao nam je tad Alen.</p><p>Sa 16 godina i 133 dana postao je najmlađi strijelac u povijesti HNL-a. Sjurio se po desnoj strani, ušao u 16 metara i u stilu Lea Messija ljevicom prebacio golmana Slaven Belupa (4-1). Bilo je to već u drugom nastupu za Dinamo, a prebacio je Tomislava Pelina na golu 'farmaceuta'.</p><p>Ni reprezentacije nisu mirovale, ali Alen je bez razmišljanja odabrao Hrvatsku iako je Safet Sušić, tadašnji izbornik BiH, govorio kako bi kod njega odmah dobio priliku u seniorskom sastavu. No, Halilović se i pismeno izjasnio - želi Hrvatsku, a 'vatreni' su već tada vidjeli dugogodišnjeg nosioca igre.</p><h2>'Poletio' u seniorima</h2><p>A znao je Alen i 'poletjeti' u svim tim pohvalama pa se tako nakon pobjede protiv <strong>Cibalije </strong>(1-0) u Vinkovcima postavio na <strong>Antu Rukavinu </strong>i prigovorio mu zbog sebičnosti. Zaiskrilo je između suigrača, ali kako su kasnije rekli, sve je to bilo prenapuhano u medijima. Ipak, za kaznu su morali počastiti momčad. </p><p>Postao je Halilović i prvi maloljetnik koji je zaigrao za seniorsku reprezentaciju Hrvatske, a bilo je to 2013. godine na prijateljskoj utakmici protiv <strong>Portugala </strong>u Ženevi pod <strong>Igorom Štimcem</strong>. Alen je kao najmlađeg debitanta svrgnuo <strong>Josipa Radoševića</strong>, koji je za reprezentaciju debitirao protiv <strong>Belgije </strong>s 18 godina, 5 mjeseci i 8 dana.</p><p>City je tad za njega donio skoro osam milijuna eura, ali Dinamo je rekao ne. Nudilo se i 20 milijuna eura za paket Vrsaljko - Halilović, ali Alen je spušten na zemlju kad mu je cijeli Maksimir zviždao kao 17-godišnjaku koji si je počeo previše dopuštati. Dinamo je dobio Folu 1-0, a zvižduci su zadesili Alena iako nije bio jedini krivac za tadašnju situaciju. </p><p>Nike je napravio kopačke za njega, a Alen je svaki prijelazni rok nekamo 'odlazio'. Bio je to veliki pritisak za mladog nogometaša koji je morao ići i psihologu jer je frustraciju počeo pokazivati na terenu, bacao rukavice prilikom zamjena, češće ulazio u prepirke sa suigračima. Ali onda je došao ugovor koji se nije mogao odbiti - <strong>Barcelona</strong>!</p><h2>Od 'balkanskog Messija' do nebrojenih posudbi</h2><p>Mislio je Z.M. (61) kako je Dinamu osigurao bogatstvo jer je Halilovića prodao za pet milijuna eura plus dva milijuna eura bonusa za svaku sezonu u kojoj Alen barem deset puta nastupi u dresu Katalonaca. 'Balkanski Messi' kako ga je nazivala Marca trebao je biti prednodnik novog vala, a za sobom je 'povukao' braću Dinu i Damira koji su trenirali u La Masiji. Otac <strong>Sejad </strong>mogao je biti najponosniji, imao je tri sina koji igraju za španjolskog giganta.</p><p>Alen je za <strong>Barcelonu B</strong> debitirao u travnju 2014. godine u porazu na prijateljskoj utakmici protiv <strong>Llagostere </strong>(2-1).</p><p>- Izgubili smo, ali bit će bolje. Sretan sam što sam ovdje. <b>Svi mi pomažu i sjajno se osjećam. </b>Bit će teško ove sezone, jako smo mlada momčad, ali dat ćemo sve od sebe - rekao je nakon utakmice Halilović.</p><p>Počeo je i trenirati s prvom momčadi, ali je u rezervnoj također znao divljati nakon što je zamijenjena pa to nije sjelo trenerima. Spominjao se odlazak u West Ham ili na posudbu u neki drugi klub, a onda je otišao na posudbu u Sporting Gijon. U Primeri je debitirao u remiju protiv Sociedada (0-0). I dobro je igrao, dobivao pohvale navijača i nagrade za igrača mjeseca, bio u idealnim postavama La lige, a onda je otišao u Bundesligu.</p><p>Na svoju je ruku odlučio preskočiti i utakmice mlade reprezentacije nakon što ga Čačić nije zvao na Europsko prvenstvo u seniorsku reprezentaciju, a njegova karijera počela je polako padati. Nadali su se mnogi da to neće biti još jedan 'vječiti talent', ali neodoljivo je to podsjećalo na takvu moguću priču. </p><h2>Može li se vratiti u reprezentaciju?</h2><p>Zašto baš ti, pjeva <strong>Mile Kitić</strong>, a vjerojatno se to pitala i uprava <strong>HSV</strong>-a kad je Alen Halilović zatražio odlazak iz kluba koji je umjesto na terenu proveo vikend u diskoteci. Otišao je tad na posudbu u španjolski <strong>Las Palmas</strong>, a odmah su krenule i ozljede. Vratio se pa ispao iz lige sa Španjolcima, ali i s HSV-om po povratku u klub. Tad ga je besplatno uzeo veliki <strong>Milan</strong>, nova prilika za uzlaznu putanju...</p><p>Ali razočarao je <strong>Gattusa </strong>i završio na novoj posudbi. U belgijskom <strong>Standardu</strong>. Pogađate? Nije išlo. Kao ni kasnije u nizozemskom <strong>Heerenveenu </strong>te je ostao bez ugovora s klubom i na kraju mjesec dana pregovarao da bi dogovorio potpis ugovora s engleskim drugoligašem <strong>Birminghamom</strong>.</p><p>Je li to prilika za povratak na pravi put? Zadnji je put u dresu reprezentacije igrao prošle godine u Varaždinu kad je Hrvatska izgubila od Tunisa (2-1), a prije toga još 2016. godine na prijateljskoj utakmici protiv Moldavije (1-0). Bio je kapetan mlade reprezentacije za koju više ne može nastupati, a sad bi mu trebao novi veliki iskorak želi li se vratiti na staru stazu.</p><p>Birmingham jest klub velikog imena i premierligaške povijesti, a tamo ga je dočekao <strong>Ivan Šunjić</strong>. Tek su mu 24 godine, a već je prošao sve - od vrha do, a ne možemo reći dna, ali nekoliko desetaka koraka unazad. Jedna od 'najtvrđih' i najizazovnijih svjetskih liga s daleko najviše utakmica je možda baš ono što treba Alenu.</p><p>Možda ćemo ga opet gledati u hrvatskom reprezentativnom dresu, a možda... Možda će ostati samo u domeni 'vječitog talenta'.</p>