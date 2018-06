Od najboljeg igrača svijeta do predmeta sprdnje preko noći

Porazili su 'Vatreni' Messijevu Argentinu 3-0 u drugom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva u Rusiji, zbog čega je 'veliki Leo' brzinom munje postao glavna sprdnja na internetu.

Messi je na utakmici bio gotovo nevidljiv, a po broju dodira s loptom u prvom poluvremenu našao se na drugom mjestu među igračima Argentine, ali odostraga. Manje od njegovih 20 imao je samo Sergio Agüero sa svojih sedam.

Fewest touches in the first half of #ARGCRO:



🇦🇷 Sergio Aguero (7)

🇭🇷 Ante Rebic (17)

🇭🇷 Ivan Perisic (17)

🇦🇷 Lionel Messi (20)

🇭🇷 Mario Mandzukic (20)

🇦🇷 Willy Caballero (22)



Not often you see Messi in a "fewest" list... pic.twitter.com/L1KkfrpVkH — 9GAG Football ⚽ (@9GAGFootball) 21 June 2018

Ali i prije nego što je počela dominacija Hrvata na terenu, gledatelji su iskoristili Messijevu zabrinutu facu prije početka utakmice za sprdanje na društvenim mrežama.

When I Die. I Want My Teammates To Lower Me Into My Grave So They Can Let Me Down One Last TIME. #Messi #ARG #ARGCRO #WorldCup #WorldCup2018 pic.twitter.com/XkUfLrPZrp — FIFA World Cup 🏆 (@TheSporTalk) 21 June 2018

Samo neki od komentara su:

The look of a man who is trying to work out why the hell Paulo Dybala and Angel Di Maria are on the bench. #ARGCRO #ARG #WorldCup pic.twitter.com/tEuSQSsmU2 — Footy Humour (@FootyHumour) 21 June 2018

- Pogled čovjeka koji pokušava shvatiti zašto su Paulo Dybala i Angel Di Maria na klupi.

The pressure on Messi right now #ARGCRO pic.twitter.com/pajxrsq9CQ — ♚ Turn Up Gang 🇿🇦 (@Twistar_SA) 21 June 2018

- Pritisak na Messija u ovom trenutku.

When Higuaín isn’t playing but you still have teammates missing clear cut opportunities #ARGCRO pic.twitter.com/re2Efs2wIx — Wond Football (@WondFootball) 21 June 2018

- Ono kad Higuain ne igra, ali i dalje imaš suigrače koji fulaju čiste šanse.

- Neka netko, molim vas, pomogne ovom čovjeku.

A niti nakon utakmice se navijači nisu štedili:

#ARGCRO

How will remember Argentina in this year's world cup pic.twitter.com/J7RJuLveJM — Audrey ketturrah Osm (@audreyosmonds) 21 June 2018

Nije lako Leu Messiju u ovakvim trenucima, ali Argentina još uvijek ima šansu izboriti polufinale SP-a.

