Od 'Nećeš, razbojniče jedan!' do klupe 'vatrenih': Burna povijest odnosa Igora Štimca i Mamića

Odnos Igora Štimca i Zdravka Mamića godinama je punio medijske stupce. Od žestokih sukoba i optužbi do neočekivane suradnje, njihov odnos prošao je kroz turbulentne faze.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbornici Hrvatske na sprovodu Ćire Blaževića

Pokretanje videa... 00:51 Izbornici Hrvatske na sprovodu Miroslava Ćire Blaževića | Video: KanalRi

Napeto na Izbornoj skupštini HNS-a 2010.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti sukoba Štimca i Mamića zbio se na Izbornoj skupštini Hrvatskog nogometnog saveza u prosincu 2010. godine. Igor Štimac tad je pokušao preuzeti vodstvo HNS-a od Vlatka Markovića, iza kojeg je stajao Zdravko Mamić, danas bjegunac od hrvatskog pravosuđa. U napetoj atmosferi, obilježenoj incidentima i optužbama za neregularnosti, Mamić je Štimcu uputio poznati uzvik: "Nećeš, razbojniče jedan!".

- Dosta je bilo tvoje tiranije, lopovluka i nemorala - vikao je Mamić, ne birajući riječi. Skupština je bila popraćena i drugim incidentima, a Mamić je, između ostalog, vrijeđao prisutne, uključujući i Štimca.

Štimac je na kraju izgubio za jedan glas (25-24). Tvrdio je da je skupština bila neregularna.

- Ovo je bila predstava za javnost, sve je unaprijed dogovoreno - ljutit je bio Štimac nakon poraza.

Spominjale su se i sumnje u Mamićevo potkupljivanje delegata kako bi osigurao Markovićevu pobjedu.

Zdravko Mami? obilježio je 2010. godinu | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Štimac: Od šverca je došao do Dinama

Prije pomirbe Štimac nije štedio riječi kritizirajući Mamića. Optuživao ga je za "tiraniju", "kruženje s torbama punima crnog novca", te za sukob interesa. U jednom od svojih istupa, Štimac je izjavio:

- Ja sam bio hrvatski reprezentativac, a on je s tribina i šverca došao u Dinamo. Kaže da je kupovao suce u bivšoj Jugoslaviji, ja to nikada nisam radio. Mamić kontrolira sve, od sudaca do medija. On je rak-rana hrvatskog nogometa.

Štimac je u vise navrata isticao kako je Mamić privatizirao hrvatski nogomet. Nekadašnji je hrvatski reprezentativac detaljno opisivao kako je, prema njegovim tvrdnjama, Mamić uspostavio sustav kontrole nad HNS-om, utječući na sudačke odluke, medijsko izvještavanje, pa čak i na transfere igrača.

Govorio je o "mreži" Mamićevih suradnika koji su djelovali u različitim segmentima nogometa, osiguravajući mu dominaciju. Spominjao je i konkretne primjere navodnog Mamićevog utjecaja, poput sumnjivih transfera i sumnjivih sudačkih odluka u korist Dinama.

Zaratili i zbog Kranjčara

Još jedan primjer turbulentnog odnosa Štimca i Mamića, ali i Štimčeve uloge u hrvatskom nogometu, jest transfer Nike Kranjčara iz Dinama u Hajduk 2005. godine.

Štimac je, kao sportski direktor Hajduka, bio ključna figura u realizaciji ovog kontroverznog transfera. Nakon što je Kranjčar došao u sukob s upravom Dinama, tada pod kontrolom Zdravka Mamića, Štimac je prepoznao priliku i ponudio milijun i pol eura za otkup Kranjčarova ugovora, osiguravši tako prelazak kapetana Dinama u redove najvećeg rivala. Iako je Mamić bio ljut zbog gubitka ključnog igrača, i to rivalskom klubu, sukob s Kranjčarom i želja igrača da ode ostavili su mu malo manevarskog prostora.

Neki izvori navode i kako je u prikupljanju sredstava sudjelovao i poduzetnik Franjo Pašalić. Štimac je osobno kontaktirao Kranjčarovog agenta i dogovorio sve uvjete transfera, a po dolasku Kranjčara u Split dočekalo ga je više od 10.000 navijača na Poljudu. Mamić je, s druge strane, morao objasniti navijačima Dinama zašto je dopustio da kapetan ode u Hajduk. Štimac je navodno koristio svoje veze i utjecaj kako bi osigurao da transfer prođe glatko, unatoč Mamićevom protivljenju.

Foto: Tino Juric

Neočekivani preokret u proljeće 2012.

Nakon burnih sukoba i međusobnih optužbi, odnos Štimca i Mamića doživio je neočekivani preokret. U proljeće 2012. Štimac je, uz Mamićevu podršku, postao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Iznenadilo je to hrvatski nogometni puk. Štimac je u godinu i pol "evoluirao" od najvećeg neprijatelja Zdravka Mamića i Davora Šukera (predsjednika HNS-a nakon Markovića) do njihove produžene ruke.

Mnogi su se pitali kako je moguće da su dva ljuta rivala tako brzo zakopala ratne sjekire i krenula u suradnju. Neki su komentirali da je to dokaz da u nogometu, kao i u politici, nema vječnih neprijatelja, već samo vječnih interesa.

Zagreb: U hotelu Westin održava se Izborna skupština HNS-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pozajmica od 300.000 eura

Štimčevo svjedočenje na suđenju braći Mamić u Osijeku otkrilo je detalje o financijskim odnosima između Zdravka i njega. Štimac je potvrdio da mu je Mamić 2013. godine posudio 300.000 eura, uplativši mu novac na račun u švicarskoj banci. Štimac je, kako tvrdi, taj novac vratio Mamiću u gotovini u roku od nekoliko tjedana. Na suđenju je objasnio da je u to vrijeme stanje u hrvatskom nogometu bilo "katastrofa" te da su svi klubovi bili u blokadi, a igrači su novac dobivali na ruke.

- Svi su znali kako se posluje, to nije bila nikakva tajna - rekao je Štimac.

Također je spomenuo "uobičajenu praksu" potpisivanja ugovora o podjeli transfernih obeštećenja s igračima, kao i ulogu agenata u transferima.

- Agenti su bili ključni za realizaciju transfera, bez njih se nije moglo - dodao je.

Osijek: Igor Štimac svjediočio na suđenju braći Mamić i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Štimac je detaljnije opisao okolnosti pod kojima je posudio novac od Mamića, navodeći da mu je novac bio potreban za osobne potrebe. Objasnio je i kako je točno tekao proces vraćanja novca.

- Negdje 2013., znam da sam bio sa reprezentacijom u Švicarskoj kada smo igrali s Portugalom, hitno mi je zatrebao određeni novčani iznos i Zdravko Mamić mi je izašao u susret, uplatio mi ga je na račun otvoren u švicarskoj, a vratio sam ga vratio Mamiću u gotovini nakon nekoliko tjedana. Nisam potpisao ni tražio neku potvrdu od Mamića da sam mu novac predao. Išao sam s Marijom Mamićem u švicarsku banku kada je meni uplaćen novac na račun. Ne sjećam se tko mi je novac uplatio, da li Mario kao fizička osoba ili kao pravna osoba. Radilo se o 300.000 eura; mislim da je bilo više uplata na račun jer je postojalo neko ograničenje - ispričao je Štimac.