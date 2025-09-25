Odgođena utakmica Dinama u Kupu. Evo kada će igrati protiv drugoligaša Karlovca...

Slavljenička je atmosfera na Maksimiru nakon velike pobjede protiv Fenerbahčea (3-1) na otvaranju Europske lige. Nije moglo ljepše početi, ali odmora puno nema jer do reprezentativne stanke slijedi udarni ritam. Dinamo u nedjelju dočekuje Slaven Belupo u 8. kolu HNL-a, a već za tjedan dana novi europski izazov, 'modri' gostuju u Bačkoj Topoli kod Maccabija iz Tel Aviva.

Momčad Marija Kovačevića odigrat će osam utakmica u grupnoj fazi Europske lige, a zbog zgusnutog rasporeda morali su odgoditi utakmicu osmine finala Kupa protiv drugoligaša Karlovca.

Ona se prvotno trebala igrati 29. listopada, za kada su zakazane i ostale utakmice, ali zbog europskih obaveza, utakmica u Karlovcu igrat će se 19. studenog u 17 sati.

Modri su lakoćom apsolvirali šesnaestinu finala, svladali su (6-0) imenjaka iz Predavca, no ispit u osmini finala bit će puno teži. Karlovčani, koje vodi Igor Pamić, u novoj sezoni su se nametnuli kao lider druge lige i ozbiljan kandidat za ulazak u HNL.