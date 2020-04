'Odlaskom Radomira izgubili smo dio srca ovog kluba...'

Odlazak legendarnog srpskog trenera Radomira Antića rastužio je brojne navijače Atletico Madrida te ostale sportske djelatnike. Antić je preminuo u 71. godini života, ali i dalje nije poznat uzrok.

Jedini je trener u povijesti koji je trenirao Real Madrid, Barcelonu i Atletico Madrid, a posebno se urezao u srca navijača Rojiblancosa kojima je 1996. godine donio Kup Kralja i La Ligu.

The Atlético de Madrid family is mourning the passing of Radomir Antić, one of our legendary coaches. You will forever live in our hearts. Rest in peace. pic.twitter.com/C5UulDOZSo