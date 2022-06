Oduševljeni Dalić: Ovi mladići ići će u Katar ako nastave ovako

Zabrinutost i razočaranje isijavali su iz izbornika Zlatka Dalića nakon teškog poraza od Austrije (3-0) na otvaranju Lige nacija. Remi s Francuzima na Poljudu donio je optimizam i koliki toliki mir, a pobjede protiv Danske i Francuske oduševljenje i ponos do neba. A ovaj posljednji trijumf ostat će zapisan u povijesnim knjigama hrvatske reprezentacije kao prvi u povijesti protiv Tricolora!

Hrvatska je, konačno, iz desetog pokušaja, uspjela srušiti aktualnog svjetskog prvaka i to u njegovom dvorištu pred 80.000 ljudi na velebnom Stade de Franceu. Slavodobitan je bio gol našeg kapetana Luke Modrića iz penala u petoj minuti.

- Pali su nakon mojih pet utakmica, desete Hrvatske. Pobijedili smo zasluženo, igrali smo jako dobro. Svaka čast dečkima, nakon poraza od Austrije u Osijeku, vratiti se protiv Svjetskih prvaka i jako dobre Danske. To može samo momčad koja ima kvalitetu. Borili smo se, parirali i zasluženo slavili - rekao je oduševljeni izbornik Zlatko Dalić u razgovoru za Novu TV.

Hrvatska je katastrofalno ušla u Ligu nacija porazom od Austrije, ali nakon četiri kola nalazimo se na drugom mjestu sa sedam bodova, dva boda manje od prvoplasirane Danske. U rujnu nam Danci dolaze na Maksimir i pobjedom imamo priliku skočiti na prvo mjesto koje donosi plasman na završni turnir. U posljednjem kolu gostujemo kod Austrije. No, problem je taj pretrpani raspored koji je maksimalno iscrpio igrače. Četiri utakmice u deset dana na kraju naporne sezone je nehumano.

- Ispada da nam je ta Liga nacija donijela jako puno, ali problem su te četiri utakmice u deset dana. To je bio najveći problem za nas, ta putovanja, ali to kako smo odradili... Pokazali smo karakter, borbu, prkos i inat. To je sjajno i to me veseli. U sjajnoj smo situaciji i sve je u našim rukama.

Kapetan nas je odveo do pobjede, ali čudesno su opet odigrali Martin Erlić i Josip Šutalo. Bila im je ovo druga zajednička utakmica, a kao da su ih odigrali 100. Sigurni i čvrsti u duelima, zreli, pravovremeni u reakcija, vodili su veliku borbu s Benzemom i Mbappeom. Gotovo sigurno rezervirali svoje mjesto za Katar, ali i pokazali kako će biti opasna konkurencija Gvardiolu i Ćaleti-Caru u borbi za prvih 11. Izbornik će imati slatke brige.

- Šest mjeseci je do Katara, ali ovi koji su igrali danas u zadnjoj liniji sigurno idu na SP. Nemam pravo preskočiti ih nakon ovoga, ako ovako nastave, sigurno će biti u reprezentaciji. Dobili smo sjajnu grupu mladih igrača koji su se pokazali, Stanišić, Erlić, Šutalo, Juranović je pokazao da može igrati i na lijevom boku. Pokazali su da zaslužuju biti tu i da se imaju pravo nadati, a mi ih nemamo pravo zakidati nakon ovakve predstave - završio je Dalić.

