'Odvela sam sina na trening pa se 'navukla'. Igra ga malo cura, voljela bih da barem probaju'

Budi mi to neku dječju radost, znam da ga ne znam i neću nikad naučiti igrati na vrhunskoj razini, došla sam u klub s par mama na neke treninge, ali tad nas nije bilo dovoljno. Nazvali su nas s Trešnjevke i odlučile smo podržati lijepu priču, dati priliku da mlade igračice mogu stasati i s vremenom pokazati da su zapravo veoma kvalitetne, započela nam je nakon završnice Prvenstva Hrvatske hokejašica Trešnjevke na posudbi iz Concordije, Matea Smolčić Senčar (44).

Vratila se na teren tri mjeseca nakon što su joj napukli ligamenti skočnog zgloba, a njezina ekipa i nije prošla dobro jer su izgubile od hokejašica Mladosti u polufinalu pa zatim i od Zrinjevca u borbi za treće mjesto, ali rezultat za njih svakako nije na prvom mjestu.

Zagreb: Hokej na travi, žene, HAHK Mladost protiv HK Trešnjevka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Ljubav prema sportu je motivacija, zakačiš se za to, 'vozi te'. Sport ima puno elemenata, a da bi ga mogao dobro igrati moraš igrati odmalena jer je vidljivo da ste počeli igrati kasno, tu mislim na početak od recimo 13 godina, osjeti se razlika u tehnici. A kad kreneš trenirati s 40 ne 'mažeš si oči' da ćeš biti veliki igrač, ali vodi te to da ćeš pokušati nešto napraviti - započela nam je Mateja pa nastavila:

- Ima mlađih cura koje igraju u Trešnjevci i bit će super igračice. Tu smo i mi starije koje igramo s njima, popunjavamo mjesto kako u Hrvatskoj ne bi bila samo tri kluba. Ta tri kluba su na ozbiljnijoj razini, za njih igraju reprezentativke Hrvatske, mnoge studentice kineziologije pa se ne možemo mjeriti s njima. Još ćemo pričekati da mlađe igračice stasaju - objašnjava nam Matea.

Hokej na travi u Hrvatskoj možda i nije toliko poznat kao u svijetu, ali pokušavaju se probiti i okupiti mlade generacije koje će kroz godine biti nositelji igre i sporta. A tako je krenula Mateina ljubav prema ovome prije pet godina, preko najmlađih u obitelji.

Zagreb: Hokej na travi, žene, HAHK Mladost protiv HK Trešnjevka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Amir Akunayev koji igra u Marathonu je prezentirao hokej na travi na sportskom danu u školi u koju ide moj sin. Tad je išao u prvi razred, kad se vratio doma bio je fasciniran da je on razumio ruski koji je pričao trener iz Rusije i kako on želi igrati hokej na travi. Na prvu mi se uopće nije dalo voziti ga jer je bilo dosta daleko, a na kraju sam došla do toga da sam probala trenirati i eto, završila u ovom sportu. Mnogi uz ime hokeja pomisle prvo na grubosti, ali to je baš obiteljski sport. Muž i sin su mi golmani u Concordiji, a na natjecanjima je atmosfera jako prijateljska. Nema novaca kao u nogometu, ali zato nema ni frustracije - govori nam hokejašica.

Trude se trenirati i odigrati najbolje što mogu, a njihova Trešnjevka okuplja u ekipi djevojke i žene od 12 do skoro 60 godina.

- Treninge imamo dva puta tjedno, ovisno o tome koliko nas se može skupiti. Najstarija članica ekipe je Srebrenka Vuk (58), ali ona je najenergičnija osoba koju poznajem. S badmintona dođe na trening, ide na orijentacijsko trčanje, a s ovakvim rezultatima kakve mi postižemo... Moraš imati volje stalno gubiti i voljeti sport, ali tu smo da se ne ugasi ekipa Trešnjevke - rekla nam je Matea pa zaključila:

Zagreb: Hokej na travi, žene, HAHK Mladost protiv HK Trešnjevka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Novac? Ma nema vam u ovome apsolutno ništa, ali još je gore to da nema ni toliko djevojaka koje žele igrati. Zato bih voljela da cure barem probaju i ako im se svidi, da nam se pridruži na terenu. Vani je to skupi, urbani sport i djevojke su profesionalke - zaključila je hokejašica Concordije na posudbi u Trešnjevci, Matea Smolčić Senčar.

Zagreb: Hokej na travi, žene, HAHK Mladost protiv HK Trešnjevka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Istaknimo da su prvakinje Hrvatske postale hokejašice Mladosti koje su s 3-1 slavile protiv hokejašica Zeline, dok su hokejašice Zrinjevca bile treće nakon visoke pobjede (20-0) protiv Trešnjevke.

Zagreb: Hokej na travi | Foto: Josip Regovic/PIXSELL