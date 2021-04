U nedjelju u jutarnjim satima sedmerostruki svjetski prvak Sebastien Ogier doživio je nevjerojatnu prometnu nesreću u novozagrebačkom naselju Sopot. Sudario se s civilnim BMW-om taman dok je išao na posljednju etapu brzinskih ispita WRC Croatia Rallyja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ogier u prometnoj nesreći u Novom Zagrebu

Ogier je slupao automobil vrijedan 700 tisuća eura i, kako smo doznali, ima oštećenja na desnoj strani automobila na suvozačevim vratima koja su ujedno i sigurnosna postavka automobila.

Ipak, oštećenja nisu tolika da bi se Francuz morao povući iz utrke u kojoj je trenutno vodeći u poretku.

Inače, godišnji budžeti momčadi su, onih malo manje bogatih, od oko 30 milijuna eura, pa do onih najbogatijih, koji sežu do 100 milijuna eura. Riječ je o jednom od najskupljih sportova na svijetu, a da biste se natjecali u JWRC (juniorskom WRC) timu u toj klasi, morate kao vozač platiti oko 200.000 eura za sezonu.

Automobil za natjecanje u WRC2 košta od 100.000 do 200.000 eura, no to je samo, nazovimo ga tako, goli auto, bez rezervnih dijelova, guma itd... Unajmljivanje takvog auta za jednu utrku je od 30.000 do 40.000 eura plus polog/osiguranje od 20.000 do 30.000 eura, ako nešto razbijete.

Na Zagrebačkom velesajmu ekipe vozača smještene su u velikom servisnom parku, gdje je izgrađen pravi mali automobilistički grad. U njemu ekipe natjecatelja brinu o svim detaljima vezanim uz aute, a o visokim FIA Covid protokolima brine više od 30 sudaca i volontera. Strane su ekipe u 45 šlepera dovezle i montirale preko 1300 tona opreme i razvukle 4 kilometra kablova na 60,000 kvadrata, koliko iznosi veličina servisnog parka.

Croatia Rally je najveći sportski događaj u Hrvatskoj ove godine. Pod strogim epidemiološkim standardima u Zagreb je stiglo 1.200 sudionika natjecanja - vozača i pratećeg osoblja.