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DANIEL DUBOIS

Oglasio se i jedini čovjek koji je pobijedio Hrgu: 'Znao sam da ima to u sebi, tvrd je borac...'

Piše Issa Kralj,
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Oglasio se i jedini čovjek koji je pobijedio Hrgu: 'Znao sam da ima to u sebi, tvrd je borac...'
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
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Hrgović je šokirao boksački svijet i nakon devet rundi srušio Itaumu za IBF pojas, a Dubois poručio: Hrgović je tvrd borac

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Filip Hrgović stigao je do najveće pobjede u životu nakon što je u teškoj borbi protiv 21-godišnjeg Mosesa Itaume kojemu su dali nadimak 'novi Tyson' osigurao IBF-ov pojas svjetskog prvaka. Hrgoviću je za pobjedu trebalo devet runda, a nakon njegovog trijumfa u londonskoj O2 Areni oglasio se i Daniel Dubois. 

Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Inače, Hrgović je u lipnju 2024. doživio jedini poraz u profesionalnoj boksačkoj karijeri, a upravo mu je taj poraz nanio Dubois kada su boksali za status privremenog IBF-ovog svjetskog prvaka. Tada je pobjeda otišla na stranu Britanca koji je slavio prekidom u osmoj rundi. 

Čovjek koji je jedini do sada uspio pobijediti Hrgovića, komentirao je njegov meč protiv Itaume. 

- Ovo je boks, bolji je boksač pobijedio. Bila je to dobra borba dok je trajala. Znao sam da Hrgović ima to u sebi, on je tvrd borac - rekao je u intervjuu za  "Seconds Out". 

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Na pitanje da usporedi njegovu i Itauminu borbu protiv 'El Animala', Dubois je odgovorio kako nisu za uspoređivati jer su drukčiji.

- Drukčiji "mindset", u globalu smo drukčiji, ja sam drukčija životinja. On nije ja, ali vjerujem da se može vratiti - objasnio je. 

O mogućem revanšu s Hrvatom odgovorio je: Ne. Možda, možda ipak. Možda nešto ponovno izgradimo po tom pitanju.

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