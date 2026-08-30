Oglasio se i jedini čovjek koji je pobijedio Hrgu: 'Znao sam da ima to u sebi, tvrd je borac...'

Filip Hrgović stigao je do najveće pobjede u životu nakon što je u teškoj borbi protiv 21-godišnjeg Mosesa Itaume kojemu su dali nadimak 'novi Tyson' osigurao IBF-ov pojas svjetskog prvaka. Hrgoviću je za pobjedu trebalo devet runda, a nakon njegovog trijumfa u londonskoj O2 Areni oglasio se i Daniel Dubois.

Inače, Hrgović je u lipnju 2024. doživio jedini poraz u profesionalnoj boksačkoj karijeri, a upravo mu je taj poraz nanio Dubois kada su boksali za status privremenog IBF-ovog svjetskog prvaka. Tada je pobjeda otišla na stranu Britanca koji je slavio prekidom u osmoj rundi.

Čovjek koji je jedini do sada uspio pobijediti Hrgovića, komentirao je njegov meč protiv Itaume.

- Ovo je boks, bolji je boksač pobijedio. Bila je to dobra borba dok je trajala. Znao sam da Hrgović ima to u sebi, on je tvrd borac - rekao je u intervjuu za "Seconds Out".

Na pitanje da usporedi njegovu i Itauminu borbu protiv 'El Animala', Dubois je odgovorio kako nisu za uspoređivati jer su drukčiji.

- Drukčiji "mindset", u globalu smo drukčiji, ja sam drukčija životinja. On nije ja, ali vjerujem da se može vratiti - objasnio je.

O mogućem revanšu s Hrvatom odgovorio je: Ne. Možda, možda ipak. Možda nešto ponovno izgradimo po tom pitanju.