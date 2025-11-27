Obavijesti

ODLIČNO POZNAJE NOGOMET

Oliveira se sjetio 'velikog Žutog' i zadivio navijače: 'Čak je i slovo č dobro napisao, obožavam ga'

Oliveira se sjetio 'velikog Žutog' i zadivio navijače: 'Čak je i slovo č dobro napisao, obožavam ga'
UFC borac Charles Oliveira je na društvenim mrežama zadivio navijače. Naime, u jednom nogometnom izazovu na Instagramu, Oliveira se sjetio Roberta Prosinečkog i pokrenuo lavinu pozitivinih komentara

Jedan od najomiljenijih boraca u UFC-u, Charles Oliveira (36), postao je hit na društvenim mrežama, ali ovaj put ne zbog gušenja u oktogonu ili spektakularnog nokauta. Brazilac je pokazao zavidno nogometno znanje i nasmijao obožavatelje neočekivanim spominjanjem hrvatske legende Roberta Prosinečkog u viralnoj objavi.

Sve je počelo bezazlenom igrom na društvenoj mreži X. Popularna stranica "TheEuropeanLad" objavila je fotografiju bivšeg engleskog napadača Petera Croucha u dresu Portsmoutha uz klasičan internetski izazov: "Imenujte ovu legendu, samo pogrešni odgovori". U moru komentara, jedan se posebno istaknuo, onaj bivšeg prvaka lake kategorije. Charles "DoBronxs" Oliveira kratko je i jasno napisao: "Prosinečki".

Ovu interakciju odmah je primijetio i TNT Sports, ekskluzivni vlasnik prava za UFC u Velikoj Britaniji i Irskoj, koji je na svom Instagram profilu podijelio kolaž ove situacije uz opis kako je ovo "crossover koji nismo znali da trebamo". Usporedba visokog i mršavog Croucha s "Velikim Žutim" nasmijala je tisuće pratitelja, a Hrvate je posebno oduševio jedan detalj.

Obožavatelji su preplavili objavu pozitivnim komentarima, ističući kako Oliveira očito dobro poznaje povijest europskog nogometa. Mnogi su ostali u čudu što je Brazilac pravilno napisao prezime hrvatskog asa.

"Čak je i slovo 'č' napisao točno, volim ga", stoji u jednom od najpopularnijih komentara, dok su drugi hvalili njegovo "elitno nogometno znanje". Iako je izazov tražio "pogrešne odgovore", mnogi su u komentarima istaknuli da je usporedba zapravo laskava za engleskog napadača. "Prosinečki je veći igrač od Croucha", glasio je jedan od komentara koji je izazvao raspravu o nogometnim veličinama, dok su drugi zaključili da "Bronx zna nogomet".

