Olmissum nakon drame i penala srušio Rijeku! Za pobjedu zabio igrač kojeg su pogodili čašom...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Olmissum nakon drame i penala srušio Rijeku! Za pobjedu zabio igrač kojeg su pogodili čašom...
Treća utakmica finala SuperSport Hrvatske malonogometne lige, MNK Olmissum - HMNK Rijeka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Olmissum nakon drame svladao Rijeku na penale! Nakon trilera u finalu futsala, Kirevski briljirao i osvetio se za incident s navijačima. Čeka nas četvrta utakmica

Olmissum se vraća i to nakon velike drame. Kakvu seriju gledamo u finalu futsalskog prvenstva. Klub iz Omiša je nakon penala pobijedio Rijeku i izborio četvrtu utakmicu. Rijeka je u dvije utakmice na domaćem terenu došla u goste završiti posao, ali su igrači Olmissuma bili mirniji u završnici te su došli do važne pobjede. Završilo je 5-3 nakon izvođenja šesteraca.

Treća utakmica finala SuperSport Hrvatske malonogometne lige, MNK Olmissum - HMNK Rijeka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prva utakmica u Rijeci završila je 3-1, druga je bila spektakl futsala s devet golova i 5-4 pobjedom Rijeke, a treća je bila prava bitka na terenu. Nakon 40 minuta na semaforu je stajalo 1-1. Prvi gol na susretu zabio je Josip Juretić za Olmissum, a onda je u 39. Rafinha uzvratio za goste. Produžeci nisu odlučili pobjednika pa se pristupilo udarcima sa šest metara.

Olmissum je odmah dobio krila jer je svoj prvi šesterac  promašio Husarić. Igrači Olmissuma bili su precizni kod sva četiri šesterca, a redom su pogađali Barbarić, Kustura, Juretić i Kirevski. Za Rijeku su zabijali Suton i Turk, a onda je Matijašević promašio u četvrtoj seriji i dao priliku Kirevskom da baci navijače u trans. On je bio precizan tako da će se igrati nova utakmica.

Poseban je ovo bio trenutak za Kirevskog koji se osvetio za sramotan potez navijača Rijeke u drugoj utakmici. Tada je zabio gol za 3-3, a onda su ga navijači pogodili čašom u glavu s tribina. Utakmica je nakratko stala, ali Kirevski nije bio teže ozlijeđen Sada je sjajnim penalom ostavio svoju momčad na životu. Incident pogledajte OVDJE.
 

