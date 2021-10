Momčad Olmissuma slavila je i u trećem susretu Glavne runde Futsal Lige prvaka, nakon srpskog Fona i austrijskog Dijamanta svladali su Omišani i predstavnika Azerbejdžana Leo te su se plasirali u Elitnu rundu, među 16 najboljih momčadi koje ove godine igraju završnicu Lige prvaka.

Uoči početka turnira Olmissum je važio za glavnog favorita skupine a najveći konkurent i prepreka na putu do prvog mjesta trebao im je biti Fon. No skupina 7 rasplela se tako da je Olmissumu trebala ne samo pobjeda nad Fonom, nego i pobjeda nad Dijamantom, a na koncu nisu smjeli izgubiti ni večerašnji ogled s Leom.

Remi ih je vodio dalje, no odigrati na remi u futsalu praktično je nemoguća misija. Znao je to i trener domaće momčadi Duje Maretić i na taj je način pripremao svoju momčad i vodio je u večerašnjem susretu. Od prvog sudačkog zvižduka Omišani su se postavili kako treba i jasno dali do znanja tko je domaća momčad na parketu dvorane Ribnjak.

Nošeni podrškom od oko 600 – tinjak bučnih gledatelja Maretićeva momčad zaigrala je agresivno i pritisnula goste iz Azerbejdžana. Koliko je pritisak domaće momčadi bio jak dovoljno govori podatak kako su gosti prvi put s loptom prešli u suparnikovu polovinu terena tek u petoj minuti!?

Sijevalo je u međuvremenu sa svih strana, pokušavali su i Perišić i Postružin, i Jurlina i Horvat, i Pavić... no Artjom Zakarian je bio siguran na svom golu, a kako gosti nisu uputili niti jedan jedini udarac u okvir Bilandžićeva gola, sve je vodilo prema tome da će se na odmor otići s početnih 0-0. No tri minute prije kraja visoki Matej Horvat provozao je Manukiana "na biciklu" i iskosa zabio u suprotne rašlje za vodstvo 1-0. Bio je to 20. udarac igrača Olmissuma u okvir suparničkog gola, što najbolje dočarava odnose snaga na parketu.

U drugom poluvremenu nastavio se pritisak domaće momčadi koji je nakon pet minuta urodio plodom. Saro Galstyan pokušao je poslati jednu paralelnu loptu na svojoj polovini, lukavi Jurlina presjekao je i zabio za 2-0, što je omogućilo njegovoj momčadi da zaigra mirnije i opuštenije. A takav pristup im se i te kako isplatio. Leo se otvorio i krenuo po gol ali zabio je Omiš, i to preko Hrstića koji je s desetak metara pogodio suprotni, nebranjeni kut Zakarijanovog gola za 3-0.

Do kraja susreta zabio je iz kaznenog udarca Juretić, potom su gosti zaigrali bez golmana, što je iskoristio Jurlina za peti gol. Olmissum je od večeras dio europske elite, čekaju ga ogledi s velikanima europskog futsala kao što su Benfica, Sporting, Barcelona, Tjumen...