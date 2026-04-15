Obavijesti

Sport

Komentari 2
NAKON ISPADANJA

Olmo: Bilo je upitnih odluka, ali to nije izgovor. Trebamo biti bolji, padamo već dvije godine

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Albert Gea

Vrlo smo mlada ekipa. Učit ćemo iz ovoga, ponovno ćemo se podići i nastavit ćemo dalje - rekao je Dani Olmo nakon drame na Metropolitanu gdje je proglašen igračem utakmice

Barcelona je ispala iz Lige prvaka nakon slavlja u uzvratnoj utakmici protiv Atletico Madrida. Iako je momčad Hansija Flicka slavila na stadionu Metropolitano 2-1, Madriđani su imali prednost iz prve četvrtfinalne utakmice (2-0) i s ukupnih 3-2 otišli dalje.

Katalonci su bolje otvorili utakmicu i poveli golovima Ferrana Torresa i Lamine Yamala, a za 2-1 zabio je Ademola Lookman u 31. minuti. Barcelona je ostala s igračem manje u 77. minuti nakon što je Eric Garcia dobio izravni crveni karton zbog prekršaja nad  Alexanderom Sørlothom

Trener Barcelone: Zaslužili smo proći u polufinale Lige prvaka

Igračem utakmice proglašen je Dani Olmo koji je odigrao gotovo cijeli susret, iz igre je izašao u 89. minuti, a zamijenio ga je Roony Bardghji. Bivši dinamovac nakon utakmice nije krio nezadovoljstvo te je naglasio da se unatoč upitnim sudačkim odlukama moraju poboljšati. 

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Atletico Madrid v FC Barcelona
Foto: Gonzalo Fuentes

- Ne odlazimo zadovoljni. Moramo puno više učiniti, neće nam se ništa dati besplatno. Ovo je iskustvo za nadolazeće godine. Vrlo smo mlada ekipa. Učit ćemo iz ovoga, ponovno ćemo se podići i nastavit ćemo dalje. Atlético je momčad koja dobro igra i zna kako nas povrijediti. Bile su upitne odluke poput nedosuđenog penala i isključenja, ali to nije izgovor i moramo se nastaviti poboljšavati. Moramo nastaviti raditi, padamo gotovo na isti način već dvije godine. U konačnici, iza zatvorenih vrata, moramo nastaviti gurati. Ideja je jasna. Možemo osvojiti mnogo naslova i donijeti radost navijačima - izjavio je Olmo nakon utakmice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026