Olmo: Bilo je upitnih odluka, ali to nije izgovor. Trebamo biti bolji, padamo već dvije godine

Barcelona je ispala iz Lige prvaka nakon slavlja u uzvratnoj utakmici protiv Atletico Madrida. Iako je momčad Hansija Flicka slavila na stadionu Metropolitano 2-1, Madriđani su imali prednost iz prve četvrtfinalne utakmice (2-0) i s ukupnih 3-2 otišli dalje.

Katalonci su bolje otvorili utakmicu i poveli golovima Ferrana Torresa i Lamine Yamala, a za 2-1 zabio je Ademola Lookman u 31. minuti. Barcelona je ostala s igračem manje u 77. minuti nakon što je Eric Garcia dobio izravni crveni karton zbog prekršaja nad Alexanderom Sørlothom.

Igračem utakmice proglašen je Dani Olmo koji je odigrao gotovo cijeli susret, iz igre je izašao u 89. minuti, a zamijenio ga je Roony Bardghji. Bivši dinamovac nakon utakmice nije krio nezadovoljstvo te je naglasio da se unatoč upitnim sudačkim odlukama moraju poboljšati.

- Ne odlazimo zadovoljni. Moramo puno više učiniti, neće nam se ništa dati besplatno. Ovo je iskustvo za nadolazeće godine. Vrlo smo mlada ekipa. Učit ćemo iz ovoga, ponovno ćemo se podići i nastavit ćemo dalje. Atlético je momčad koja dobro igra i zna kako nas povrijediti. Bile su upitne odluke poput nedosuđenog penala i isključenja, ali to nije izgovor i moramo se nastaviti poboljšavati. Moramo nastaviti raditi, padamo gotovo na isti način već dvije godine. U konačnici, iza zatvorenih vrata, moramo nastaviti gurati. Ideja je jasna. Možemo osvojiti mnogo naslova i donijeti radost navijačima - izjavio je Olmo nakon utakmice.