Olmo: Sretan sam što sam opet u Hrvatskoj, makar u Splitu

Španjolski reprezentativac Dani Olmo (28) nije prvi put u ulozi suparnika na Poljudu. Njegova Španjolska u utorak će (20.45 sati) odmjeriti snage s Hrvatskom u četvrtom kolu Lige nacija u Splitu, kojeg je često posjećivao kao igrač Dinama. Bivši veznjak "modrih" je na konferenciji za medije upozorio suigrače da ih čeka mnogo opasnija Hrvatska od one koju su prije nekoliko dana svladali 4-1 u Sevilli, bez obzira na to što "vatreni" dolaze nakon teškog poraza od Engleske.

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Olmo je govorio i o atmosferi na Poljudu, koju dobro poznaje iz derbija s Hajdukom, o formi Laminea Yamala te o razlikama između uloge u Barceloni i reprezentaciji. Najemotivnije je ipak zvučao kad se prisjetio dolaska u Zagreb sa 16 godina. Tada je, kaže, donio jednu od najtežih, ali i najboljih odluka u karijeri.

- Očekujemo još opasniju Hrvatsku. Poznajemo ih, nedavno smo igrali protiv njih i nije nam bilo lako. Sada su kod kuće, ali spremni smo i borit ćemo se za pobjedu - rekao je Olmo.

Pohvalio je i Laminea Yamala, koji je, smatra, iz utakmice u utakmicu sve zreliji.

- Napreduje iz utakmice u utakmicu. Sa svakim novim iskustvom i godinom postaje zreliji. Puno nam pomaže u igri i sam od sebe puno traži. Jako je važan za ovu reprezentaciju i sretni smo zbog njegove forme.

Foto: Marcelo del Pozo

Olmo na Poljudu dosad nije igrao protiv Hrvatske, ali s Dinamom je ovdje gostovao kod Hajduka. Zato zna što ga čeka.

- Očekujem vruću atmosferu. Ovdje sam igrao protiv Hajduka, a ne protiv Hrvatske. Ovi navijači maksimalno će podržati svoje igrače. Očekujem lijepu nogometnu utakmicu u kojoj ćemo uživati, a atmosfera će nam biti dodatni motiv.

Govorio je i o tome traže li od njega isto u Barceloni i reprezentaciji.

- To su dva različita trenera. Stil im je vrlo sličan, ali traže različite stvari. U Barceloni je igra vertikalnija, a u reprezentaciji imamo više slobode. Osjećam se jako dobro na svim pozicijama na kojima igram. Razina koju sam pokazao jako je dobra, ali mogu dati još puno. Na tome radim kako bih osvajao trofeje i s klubom i s reprezentacijom.

Foto: Instagram

Najviše emocija pokazao je kad su ga pitali što ga je naučila Hrvatska.

- Svatko ima svoje razloge i svoju priču. Mene je ovamo dovela jedna od najvažnijih i najtežih odluka u životu, da dođem u Dinamo, radim i rastem. Oni su u meni vidjeli igrača kakav sam danas. Vjerovao sam im i to je bila jedna od najboljih odluka koje sam donio. Sa 16 godina došli smo mama i ja, u potpuno stranu zemlju, s jezikom koji nismo poznavali. To je razdoblje koje posebno nosim u srcu. Sretan sam što sam ponovno ovdje, makar u Splitu. Zagreb posebno čuvam u srcu i za mene će ovo biti posebna utakmica - zaključio je Olmo.

Hrvatska je svojedobno pokazala interes da Olmo zaigra za Vatrene, no on je odlučio igrati za Španjolsku.

- Pokazali su interes i bio sam im zahvalan jer uvijek kažem da Hrvatsku čuvam na posebnom mjestu u srcu. Ipak, želio sam igrati za Španjolsku i uspio sam u tome. Osvojio sam sve što nogometaš želi osvojiti, Europsko i Svjetsko prvenstvo te Ligu nacija, a nadam se da će toga biti još.

Foto: Pablo Morano

Iznenadio ga je i rezultat utakmice Hrvatske i Engleske.

- Malo smo bili iznenađeni jer nismo mogli gledati utakmicu. Ali siguran sam da ćemo sutra gledati drukčiju Hrvatsku. Posljednjih pet, šest ili sedam godina igrali smo puno utakmica protiv njih. Znamo koliko su jaki i kakve igrače imaju. Neće nam biti lako, moramo se usredotočiti na sebe i svoju igru.

Na pitanje dobiva li u reprezentaciji dovoljno minuta, odgovorio je kratko.

- Nisam o tome razmišljao. Na svaku se utakmicu pripremam kao da ću igrati na 100 posto. Utakmica je puno, a izbornik i stožer odlučuju i znaju što rade. Spreman sam maksimalno pomoći.

Ne skriva da ga čeka emotivna utakmica.

- Osjećaji su jako lijepi. Vraćam se u zemlju u kojoj sam odrastao i proveo tinejdžerske godine. Ovdje su mi dali sve što danas imam kao igrač i kao osoba. Nadam se da ću sutra pokazati najbolju verziju sebe, iako ne igramo u Zagrebu, nego u Splitu. Sretan sam i jedva čekam. Ovdje će biti moja obitelj i prijatelji.

Zagreb: Dani Olmo pozdravio je navijače Dinama | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prvi put govorio je i o pomaganju Vukovaru.

- Nisam znao da će Andy sve to ispričati. Kad sam odlazio, osjetio sam da moram nešto vratiti. Kroz nogomet smo pomagali obiteljima u Vukovaru i Slavonskom Brodu. Bio sam ondje s dečkima i osjetio sam da moram nešto dati Hrvatskoj. To mi je bio motiv, pomoći ljudima koji su proživjeli svašta. Tako sam odlučio.

Na kraju se prisjetio i derbija na Poljudu.

- Derbi na Poljudu uvijek je bio dobar. Poštujem Hajduk, ali sjećam se nekih slika iz svlačionice na Poljudu. Ovdje je uvijek bilo posebno. Želimo nastaviti niz i otići još dalje. Neće biti lako, ali znamo kolika je naša kvaliteta - zaključio je Olmo.