'On je sijač smrti! Teniski genij, ali i obični sebičnjak, neznalica'

Prijatelj liječnik mi kaže, dok smo gledali ljude koji se u baru grle: 'Ne bi to radili da su vidjeli koliko je ovo sranje opasno, onda nitko ne bi riskirao', piše u komentaru Marce naslovljenome: 'Korona Đoković'

<p>Majka najboljeg tenisača svijeta, <strong>Dijana Đoković</strong>, bila je osupnuta svime što je do srijede navečer pročitala o svome sinu poslije zadarske postaje Adria Toura koja je prekinuta nakon što je ispalo da su tenisači, uključujući samog <strong>Novaka Đokovića</strong>, u Hrvatsku donijeli korona virus i širili ga svojim neodgovornim ponašanjem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO KORONA PARTYJA NOVAKA ĐOKOVIĆA</strong></p><p>- Strašno i prestrašno je to što pišu, ali na to smo navikli. Kao da su jedva dočekali. Njima očigledno Novak smeta - izjavila je Dijana Đoković.</p><p>Kako se tek osjeća danas kada je vidjela što o njenom sinu piše vjerojatno najglasovitija sportska novina na svijetu, španjolska <a href="https://www.marca.com/tenis/opinion/2020/06/25/5ef45547268e3ead7e8b45e6.html">Marca</a>...</p><p>- Ako sportašima i mladima želite u što manje vremena objasniti što ne treba raditi, dovoljno vam je nekoliko riječi i: video Đokovića kako pleše u noćnom izlasku. Onda im otvorite novine i recite: 'E, sad pročitajte što se događa u svijetu' - piše na Marcinim stranicama kolega <strong>Manuel Julia</strong>.</p><p>- Kako smo samo zaboravni. Prijatelj liječnik mi kaže, dok smo gledali ljude koji se u baru grle: 'Ne bi to radili da su vidjeli koliko je ovo sranje opasno, onda nitko ne bi riskirao' - ističe Marca pa tek onda stišće gas u svom komentaru na ponašanje najboljeg tenisača svijeta u Zadru i Beogradu.</p><p>- Neki misle da su to meci koji ubijaju samo starije ljudi. Pa se u svojo mladosti i zdravlju osjećaju bezbrižno i sigurno. Nije ih briga postaju li: sijači smrti! O čemu je razmišljao taj teniski genij, ta sebična neznalica o životu koja je govorila da sve radi čistog srca i iz najboljih namjera? - stoji, među ostalim, u tekstu pod naslovom: 'Korona Đoković'</p>