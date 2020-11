- Upoznala sam \u010dovjeka koji mi je predlo\u017eio da po\u010dnem trenirati dizanje utega i doslovno sam se zaljubila u taj sport - rekla je svojevremeno Tamara.

<p><strong>Tamara Živković</strong> mlada je rekorderka i prvakinja u dizanju utega, državna reprezentativka i natjecateljica Kluba dizača utega Partizan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fitness model Tea Kravašćan</strong></p><p>Postoje dvije discipline dizanja utega - trzaj i izbačaj. Tamarin rekord iz 2019. godine je 88 kilograma iz trzaja i 110 kilograma iz izbačaja u kategoriji do 71 kilograma.</p><p>Tamara je od ožujka prošle godine ojačala te sada iz trzaja podiže 101 kilogram. </p><p>Bivša rukometašica dizanjem utega aktivno se bavi četiri godine, a trenira u Partizanu. </p><p>- Kao mala trenirala sam rukomet u Lazarevcu i kada sam krenula u srednju školu više nisam mogla ići na treninge. S obzirom na to da zaista obožavam sport, počela sam rekreativno ići u teretanu - rekla je Tamara. </p><p>- Upoznala sam čovjeka koji mi je predložio da počnem trenirati dizanje utega i doslovno sam se zaljubila u taj sport - rekla je svojevremeno Tamara.</p><p>Za velike rezultate potrebno je uložiti puno vremena i truda, a Tamara je zasigurno jedna od onih koji to rade.</p><p>- Treniram pet puta tjedno, po tri do četiri sata. Najteži dio u svemu ovome su ozljede, koje su česte, one su praktično sastavni dio ovog sporta i one mi najteže padaju - rekla je. </p><p>Uspješni dizači utega, kao što je Tamara, rade i dva do tri treninga dnevno. Učestalim treningom tehnike rezultati postaju sve bolji i bolji. </p><p>- Upale mišića su svakodnevne, ali na to se naviknete. Potpuno sam se pronašla u dizanju utega i to je ono čime se želim baviti i i čemu ću se maksimalno posvetiti - zaključila je Tamara. </p><p>Pored odličnih rezultata i osvajanja medalja, Tamara je i studentica na studijskom programu 'Trener u sportu'.</p><p> </p>