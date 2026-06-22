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IMAJU MANJE LJUDI NEGO ZAGREB

Oni su iznenađenje turnira. Mogu li daleko kao Hrvatska 98. ili Kostarika 2014.?

Piše Filip Sulimanec,
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Oni su iznenađenje turnira. Mogu li daleko kao Hrvatska 98. ili Kostarika 2014.?
Foto: Amanda Perobelli

Novi format ovog proširenog Svjetskog prvenstva znači da Zelenortski Otoci imaju realnu šansu za plasman u nokaut-fazu već na svom debitantskom nastupu

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Nastup Zelenortskih Otoka na Svjetskom prvenstvu ući će u povijest, a sada su blizu da odu i korak dalje.

Već su priredili jedan od najvećih šokova remiziravši s favoritom turnira Španjolskom. „Plavi morski psi” ponovno su pokazali svoju klasu na najvećoj pozornici u nedjelju, zadržavši dvostruke prvake Urugvaj, te su u ozbiljnoj utrci za mjesto u nokaut-fazi. Arhipelag od deset otoka u Atlantskom oceanu, s populacijom od nešto manje od 525.000 stanovnika stoički se obračunao s bivšim svjetskim prvacima. 

Ovaj put nisu bila potrebna herojstva vratara Vozinhe, koji je skočio s 40.000 pratitelja na Instagramu prije utakmice sa Španjolskom na više od 15 milijuna, jer su Urugvaj ograničili na samo dva udarca u okvir gola, ali heroji su se pojavili na drugom kraju terena.

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Foto: Marco Bello

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Jedan navijač Zelenortskih Otoka izjavio je za BBC Sport u navijačkoj zoni u SAD-u: „Svi su sumnjali u nas, svi su mislili da nećemo uspjeti. A evo nas sada ovdje.”

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Takva reakcija savršeno oslikava atmosferu koja trenutačno vlada oko Zelenortskih Otoka, koji brzo postaju jedna od najljepših priča ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Remi s Urugvajem znači da se Zelenortski Otoci nalaze na trećem mjestu tablice skupine H, izjednačeni po broju bodova (dva) s Urugvajcima.

Novi format ovog proširenog Svjetskog prvenstva znači da Zelenortski Otoci imaju realnu šansu za plasman u nokaut-fazu već na svom debitantskom nastupu. U subotu, u svojoj posljednjoj utakmici grupne faze, odmjerit će snage sa Saudijskom Arabijom, koja je s Urugvajem odigrala 1:1, dok ju je Španjolska deklasirala s 4:0.

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