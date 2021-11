Nikola Jokić "odslužit će" samo utakmicu kazne za divljački nasrtaj na Markieffa Morrisa na utakmici Denvera i Miamija. Srpski košarkaš izgubio je živce nakon jednog duela s Morrisom i potom ga, sleđa, sastavio s parketom.

Taj je događaj postao priča broj jedan cijelog dana u NBA ligi, a u sve se uključilo i - obiteljsko stablo. Morrisov brat Markieff zaprijetio je Jokiću, a onda su u njegovu obranu stala braća Nemanja (36) i Strahinja (39) s porukom: "Čekat ćemo te". Samo su za tu priliku i napravili Twitter profil...

Kasnije se oglasio i sam Markieff koji nije dolijevao ulje na vatru rekavši: "Spreman sam prijeći preko svega". Uglavnom, bit će zanimljivo već 30. studenog kada će opet igrati Denver i Miami.

A tko su, međutim, braća Jokić? Možda za početak da citiramo Danila Gallinarija, bivšeg Jokićevog suigrača...

- Oni su pogrešni momci s kojima se ne želite zakačiti - kazao je Talijan, više u šali.

Nikola je najmlađi brat od sve trojice i jasno je da su Strahinja i Nemanja jako osjetljivi kad se netko usudi usprotiviti njihovom "malom" bratu. Na utakmici s Washingtonom htjeli su nešto riješiti s Bobbyjem Portisom i Jordanom McRaeom, Strahinja se zaletio i na suca nakon jedne odluke protiv Nikole, a Nemanju su jedva obuzdali kada su Nikolu isključili na SP-u u Kini. I Devin Booker osjetio je njihov gnjev.

Strahinja je već punio medijske stupce i američke pritvore zbog, pisao je NY Times, napada na djevojku koju je, u pripitom stanju, gušio i navodno opasno prijetio zbog nekih ljubavnih informacija iz prošlosti. Nije joj dopustio da izađe iz stana, izbio joj je mobitel iz ruke dok nije uspjela nekako preko treće osobe pozvati policiju.

Također, Strahinja ima sve reference za tjelohranitelja, a ovladao je i borilačkim vještinama. I nekim suludim odgojnim mjerama...

- Strahinja mi je bacao noževe oko glave dok su mi ruke bile spuštene. To je bila "kazna" jer se nisam htio popeti na drvo tijekom piknika. Bilo je to malo ludo - opisao je Nikola jednom prilikom.

Srednji brat Nemanja, pak, obožava MMA, a i on je ganjao košarkašku karijeru igrajući na sveučilištu za Detroit Mercy.

- Pravio sam greške. Kada sam bio mlad, košarka mi nije bila prioritet broj jedan. Izlasci, tulumi, opijanje, djevojke, to su mi bile glavne preokupacije. Sam sam donosio odluke tipa neću ili hoću trenirati - kazao je.

Nikola je, pak, otkrio prije nekoliko godina još jednu (ne)zgodu kada su ga braća povela na planinarenje do 2.620 metara. To su mu sakrili, kao i informaciju da nisu ponijeli vodu.

- To što su mi priredili bila je najgora stvar kada sam došao u SAD. Doslovno sam htio umrijeti na toj planini - kazao je Nikola, ali na kraju svega i ovo...

- Braća su uvijek tu da me pohvale kada sam dobar i da me kritiziraju za pogrešne poteze. Svađa je ponekad dobra. Pomaže mi da postanem bolji igrač, da postanem bolji čovjek. A to je sve što želim.