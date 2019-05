Oproštaj od Nikija Laude: Živio si život, ostat ćeš besmrtan...

Odlazak velikog Nikija Laude oplakuje čitav svijet. Legendarni Austrijanac preminuo je u 71. godini u krugu obitelji. Pamtit ćemo ga kao jednog od najpožrtvovnijih i najhrabrijih sportaša u povijesti, kao čovjeka koji je nekoliko puta pobijedio smrt i kao trostrukog prvaka svijeta. Jedini je koji je osvajao naslove i u Ferrariju i u McLarenu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Danas je tužan dan za F1. Velika Ferrarijeva obitelj s velikom boli primila je vijest o smrti svog člana i prijatelja Nikija Laude, trostrukog svjetskog prvaka, koji je dva naslova osvojio sa Scuderijom. Niki, zauvijek ćeš ostati u srcima nas i naših navijača - oprostio se od legendarnog vozača Ferrari.

Everyone at Ferrari is deeply saddened at the news of the death of our dear friend Niki Lauda. He won two of his three world championships with us and will always be in our hearts and in those of all Ferrari fans. Our sincere condolences go to all his family and friends.#CiaoNiki pic.twitter.com/mbzZBNZiRZ — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 21. svibnja 2019.

- Svi u McLarenu ostali smo duboko potreseni kada smo doznali da je umro Niki Lauda, naš prijatelj, kolega i svjetski prvak u Formuli 1. Niki će zauvijek ostati u našim srcima i upisan u našoj povijesti. Niki, počivaj u miru - poručili su njegovi prijatelji iz McLarena.

All at McLaren are deeply saddened to learn that our friend, colleague and 1984 Formula 1 World Champion, Niki Lauda, has passed away. Niki will forever be in our hearts and enshrined in our history. #RIPNiki pic.twitter.com/Ndd9ZEfm6B — McLaren (@McLarenF1) 21. svibnja 2019.

- Zauvijek ćemo te nositi u našim srcima, ostat ćeš besmrtan u našoj povijesti. Danas oplakujemo strašan gubitak istinske legende - stoji na Twitteru Formule 1.

A life truly lived.



Niki Lauda, 1949-2019 pic.twitter.com/75pilo44cp — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 21. svibnja 2019.

Today we have lost a motorsport legend and inspiration.



RIP Niki Lauda pic.twitter.com/0FoX4rqB3q — Toro Rosso (@ToroRosso) 21. svibnja 2019.

Shocking and sad news this morning. RIP Niki 😔 pic.twitter.com/2bnNdgKzMs — Fernando Alonso (@alo_oficial) 21. svibnja 2019.

Shocked by the loss of Niki Lauda. He was a true legend in our sport and someone I had great respect for. May he rest in peace #RIPNiki pic.twitter.com/NCCduqNQuU — Max Verstappen (@Max33Verstappen) 21. svibnja 2019.