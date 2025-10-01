Obavijesti

Oproštaj teniskog junaka: Gael Monfils objavio kraj karijere

Foto: Toby Melville/REUTERS

Monfils je dva puta stigao do polufinala Grand Slam turnira, izgubivši oba puta na Roland Garrosu 2008. i US Openu 2016., ali je rekao da će odlazi u mirovinu bez ikakvog žaljenja

Francuski tenisač Gaël Monfils (39), jedan od najspektakularnijih i najomiljenijih igrača na turneji, u srijedu je na društvenim mrežama objavio da će se umiroviti na kraju sezone 2026. Bivši šesti tenisač, poznat po svojoj atletskoj nadarenosti i talentu, Monfils je osvojio 13 ATP naslova, od kojih je posljednji bio u Aucklandu u siječnju, gotovo 20 godina nakon prvog u Poljskoj 2005. godine.

Njegova pobjeda na Auckland Classicu učinila ga je najstarijim igračem koji je osvojio ATP naslov s 38 godina i četiri mjeseca.

MUČI JE RASPORED Ponajbolja tenisačica svijeta je zavapila: 'To je neostvarivo...'
Ponajbolja tenisačica svijeta je zavapila: 'To je neostvarivo...'

- Nakon što sam prije samo mjesec dana proslavio svoj 39. rođendan, želio bih jasno reći da će mi sljedeća godina biti posljednja kao profesionalnog igrača (...) Iako mi je ovaj sport jako važan, s najvećim mirom donosim odluku o umirovljenju na kraju sezone 2026.- rekao je francuski igrač u poruci na engleskom jeziku.

Wimbledon
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Monfils je dva puta stigao do polufinala Grand Slam turnira, izgubivši oba puta na Roland Garrosu 2008. i US Openu 2016., ali je rekao da će odlazi u mirovinu bez ikakvog žaljenja.

VJERNI TRADICIJI Veliki teniski turnir odlučio reći 'ne' tehnologiji i iduće sezone
Veliki teniski turnir odlučio reći 'ne' tehnologiji i iduće sezone

- Život je prekratak. Vjerujte mi kad kažem da ne žalim ni za čim. Ono što imam jest osjećaj da sam imao sreće: da sam bio ludo, glupo sretan - dodao je.

