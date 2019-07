Oreščanin: Događaji oko kluba potresli su igrače, nije im lako

Hajduk je odigrao posljednju pripremnu utakmicu uoči početka nove sezone. Splićani su remizirali protiv ukrajinske Zorye Lugansk (1-1), gdje je nekada igrao današnji stoper 'bilih' Oleksandr Svatok.

Trener Siniša Oreščanin bio je zadovoljan remijem svoje momčadi.

- Najpozitivnija stvar je što nemamo ozbiljnije ozlijeđenih igrača te činjenica da smo napravili retrospektivu svih igrača, da vidimo tko što može. Tko može zadovoljiti uvjete koje mi tražimo. Bilo je opet dosta mladih igrača. Nedostajali su nam samo reprezentativci koji su se postepeno priključivali. Minutažu smo podijelili kako smo zamislili - počeo je Oreščanin za službenu stranicu kluba pa otkrio:

- Imamo još tri dana, a s obzirom na sva događanja mislim da su pripreme dobre. Ne gledam iz konteksta rezultata jer mislim da je to bez veze, vidjeli smo jako puno stvari koje će nam koristiti za dalje.

Siniša Oreščanin nedavno je kritizirao upravu Hajduka koja je otjerala voditelja škole Krešimira Gojuna. Špekuliralo se nakon toga da će Oreščanin dobiti otkaz, ali predsjednik Brbić ostavio ga je u klubu. Potvrdio je popularni Six da su te priče potresle njegove igrače.

- U nekom malom dijelu, dva-tri dana, ali brzo smo taj dio prebacili. Iako pripreme nisu još gotove, u principu sam zadovoljan.

Hajduk je početkom tjedna predstavio Stefana Simića i Ivana Dolčeka.

- Uvijek se nešto događa. Naravno da sam upoznat sa svime, ali kao što sami vidite, od želje do realizacije je dug put. Nadam se da će kroz prvu polovicu ovog mjeseca nešto biti na tom planu.

Splićani sezonu otvaraju protiv Gzire u pretkolu Europske lige.

- Nemamo puno vremena, nije ni došlo puno novih igrača tako da nema nikakvog razloga, a ni mogućnosti da bude drugačije. Pokušali smo dignuti nivo zahtjeva u odnosu na ono kad smo došli na početak priprema. Vidjelo se da dobra baza postoji. Igrali smo s dobrim protivnicima, koji su nam bili baš po mjeri za ovaj dio priprema. Sad mi kažu da je Zorja protivnik koji nas može čekati i u trećem pretkolu EL-a. To je četvrta ekipa ukrajinske lige. To su dobri protivnici, poštujem protivnike i mislim da je ovo bilo sasvim OK - rekao je Oreščanin u rezimeu priprema.