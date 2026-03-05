Osijek od Bjelice nije slavio u Puli: 'Nogomet se igra glavom'

Tomislav Radotić pobjedom nad Vukovarom 2-0 uspješno je debitirao na klupi Osijeka i odveo momčad s posljednjeg na pretposljednje mjesto HNL-a. Sada "bijelo-plave" čeka jedno od najtežih gostovanja u sezoni, u petak u 18 sati, Osijek gostuje na pulskom stadionu Aldo Drosina kod Istre 1961 gdje nije slavio četiri godine. Ipak, igrači su kompletno fokusirani i spremni, objašnjava novi trener Osječana.

- Kod igrača je fokus na razini na kojoj je bio kad smo stožer i ja preuzeli ovu ulogu, ne vidim nikakvo odstupanje od toga. Dapače, rekli smo da nam je prethodna utakmica donijela nekakav mir i vjeru da ono što radimo, radimo na dobar način, da idemo u dobrom smjeru - objasnio je i dodao:

- Svjesni smo da, ako želimo pozitivan rezultat, a želimo ga, morat ćemo uložiti još dodatno više svega nego što je to bilo na utakmici protiv Vukovara - zaključio je.

Osijek i Vukovar sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David JerkoviÄ/PIXSELL

Statistika govori sve, u posljednjih sedam susreta u Puli Osijek je osvojio samo jedan bod, i to u ludoj utakmici koja je završila 4-4, unatoč tome što su Bijelo-plavi u završnicu ušli s prednošću od 4-2. Posljednju put Osijek je u Istri pobijedio još u veljači 2022., a ni tada nije imao lak posao, ispustio je prednost od 2-0 i slavio tek duboko u sudačkoj nadoknadi pod vodstvom Nenada Bjelice, dok je Istru vodio Gonzalo Garcia. Iako Istra ima četiri poraza zaredom u ligi, trener Osijeka ništa ne želi prepustiti slučaju:

- Situacija im nije jednostavna. Detektirali smo razloge zašto su takvi rezultati u nizu i pokušat ćemo iskoristiti sve što možemo, osobito na našu fazu napada. Nogomet se igra glavom, tako da stvarno to i očekujem od svojih igrača.

Ove sezone Istra je Osijeku ostavila posebno gadne ožiljke. U jesenskom susretu u Puli "bijelo-plavi" su sat vremena dominirali, stvorili pregršt prilika, ali realizirali samo jednu. Potom su predali inicijativu Istri, koja je preokrenula rezultat od 0-1 na 2-1, a taj poraz pokrenuo je lavinu, trener Simon Rožman napustio je taktičke zamisli, okrenuo se opreznijem nogometu i ubrzo izgubio posao. Uzvrat na Opus Areni bio je još bolniji, Istra je srušila Osijek 5-1 uz hat-trick Smaila Prevljaka i nanijela mu najteži poraz od preseljenja na novi stadion.

- Ne razmišljamo na način i ne volim tako secirati utakmicu, da je polazišna točka rezultat. Mislim da će on doći kao posljedica nečega. Nisam igračima ni u jednom trenutku najavljivao što želimo, bitan je način na koji ćemo mi raditi stvari na terenu - upozorio je Radotić.

Istra i Osijek sastali se u 24. kolu HT Prve lige | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Radotić je nakon Vukovara naglasio da su vidljivi pomaci u igri, ali da ekipa i dalje traži kontinuitet koji se nada uloviti upravo protiv Istre. Osijek je nakon 24 kola pretposljednji s istim brojem bodova kao i posljednji Vukovar (20), dok je Istra na solidnom šestom mjestu s točno 10 bodova više.