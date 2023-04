Osijek oprostio Ukrajincu. Opet trenira s ostatkom momčadi...

Bila je to brzopleta i kriva odluka, vođena više emocijama nego razumom, zbog stvari koje su mi se dogodile na privatnom planu. Žalim zbog toga, napravio sam pogrešku iz koje ću sigurno puno naučiti i koja se više neće ponoviti, rekao je je stoper Osijeka Jevgen Čeberko (25) nakon što je početkom travnja udaljen od momčadi.

Ukrajinac je odbio je igrati za Osijek u derbiju protiv Rijeke rekavši kako se osjeća nespremnim za utakmicu. Dobio je ponudu iz MLS-a, koju je Osijek odbio zbog tankog kadra na poziciji stopera. Čeberka su financijski kaznili, a na nedefinirano vrijeme bio je udaljen iz prve momčadi.

Čini se da su nakon 29. kola HNL-a, u kojem je Osijek remizirao 1-1 s Lokomotivom, 'izgladili' odnose s igračem.

- Čeberko se ispričao klubu, stručnom stožeru i suigračima nakon čega smo donijeli odluku da će ponovo biti priključen prvoj momčadi. Drago mi je što je svjestan težine prekršaja kojeg je napravio, a NK Osijek će i u budućnosti biti nepopustljiv prema takvim i sličnim prijestupima. Budući da je riječ o igraču koji je do sada uvijek pokazivao visoku razinu profesionalizma, koji baš nikada nije bio sklon bilo kakvoj vrsti ekscesa ili iskrivljenog ponašanja odlučili smo mu pružiti drugu priliku, od utorka će biti uključen u trenažni proces s ostatkom momčadi, a na njemu je da se izbori za povjerenje trenera Borimira Perkovića, rekao je sportski direktor Osijeka Ivica Kulešević.

Poučen vlastitim primjerom, Čeberko je uputio ispriku klubu i navijačima i obećao uzorno ponašanje u budućnosti.

- Prije svega želim se i ovim putem ispričati cijelom klubu, stručnom stožeru, suigračima i navijačima. Iz današnje perspektive svjestan sam da je moj potez bio pogrešan i nepromišljen, kao i da je mnoge razočaralo to što sam u važnom trenutku iznevjerio suigrače. Bila je to brzopleta i kriva odluka, vođena više emocijama nego razumom, zbog stvari koje su mi se dogodile na privatnom planu. Žalim zbog toga, napravio sam pogrešku iz koje ću sigurno puno naučiti i koja se više neće ponoviti. Hvala Klubu što mi je omogućio drugu priliku i povratak u momčad. Mogu obećati da ću, kao i do sada, pružati svoj maksimum za NK Osijek - kazao je Čeberko.

Trener Borimir Perković tako će od sada ponovno imati Čeberka na raspolaganju, koji je trenirao odvojeno od momčadi za vrijeme kazne.

Osijek je objavio da Mihret Topčagić i Diego Barri nisu više s prvom momčadi, ali klub nije obrazložio zašto.

