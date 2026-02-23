Obavijesti

PALA JE ODLUKA

Osijek smijenio Željka Sopića!

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U 12 utakmica Sopić je sakupio osam bodova, s jednom pobjedom, pet remija i šest poraza. Učinak je to slabiji i od njegova prethodnika Simona Rožmana

Admiral

Željko Sopić više nije trener Osijeka, objavila je stranica podcasta Tribina na društvenim mrežama.

Klub se još nije očitovao o službenoj smjeni, ali izvor koji je prenio vijest više je nego kredibilan. Naime, dio podcasta Tribina već godinama je Josip Paušić, analitičar koji je sa Sopićem radio u Gorici, Rijeci, Widzewu iz Lodza, pa i na Pampasu.

O otkazu se pričalo i prije dva tjedna kada je Sopić poražen od Hajduka na domaćem terenu. Glasine su se samo pojačale nakon poraza protiv Lokomotive na Maksimiru. Tada smo zagrebačkog trenera pitali je li odlazak opcija.

- To je na ljudima u klubu. Nije dobro, igramo sada s Vukovarom, tri boda smo iza njih. Bilo što da kažem bilo bi sada neumjesno. Igra se još puno kola, Osijek ima još puno prilika da se spasi, a hoće li to biti sa mnom ili ne, to je na upravi.

Čini se da su novi ljudi u klubu odlučili kako je pred utakmicu s Vukovarom, koju igraju ovog vikenda, potrebna promjena te su ga smijenili. U 12 utakmica Sopić je sakupio osam bodova, s jednom pobjedom, pet remija i šest poraza. Učinak je to slabiji i od njegova prethodnika Simona Rožmana.

Klub nije uspio podići iz zone ispadanja i sada je posljednji, s tri boda zaostatka.

