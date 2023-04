Osijeku prijeti povijesni debakl! Prije godinu dana sanjalo se o tituli prvaka, a sad? O pobjedi...

Prošlo je 83 dana od posljednje pobjede Osijeka. Tog 29. siječnja Osječani su slavili s 2-0 protiv Gorice i čvrsto držali treće mjesto HNL-a. Bilo je jasno da su Dinamo i Hajduk nedostižni do kraja sezone, ali Europa je barem sigurna, mislilo se.

Međutim, 11 kola kasnije ploča se okrenula. Osijek od 19. do 30. kola HNL-a nije uzeo puni plijen, odnosno tri boda. A ne ide im u prilog ni poraz od Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog kupa, pa je tako učinak Osijeka u posljednjih 12 utakmica u svim natjecanjima mizeran - sedam poraza i pet remija.

Borimir Perković (55), trener Osijeka koji je u ožujku naslijedio kormilo svlačionice nakon kraja suradnje s Reneom Pomsom, priznao je da Osijek više ne ovisi sam o sebi kada pričamo o plasmanu u kvalifikacije za europska natjecanja iduću sezonu.

- To je činjenica - rekao je Perković za klupski kanal Osijeka nakon utakmice i objasnio...

- Mi smo sve do ove utakmice u Koprivnici ovisili sami o sebi. Nismo morali toliko gledati kako drugi igraju, nažalost više nismo u toj situaciji. Ima još šest utakmica, 18 bodova i svašta se može okrenuti. Treba se dobro odmoriti i probat pobijediti protiv Istre u srijedu.

Povijesno loš Osijek

Ako se Osijek ubrzo ne 'trgne' prijeti im rušenje negativnog klupskog rekorda. Naime, u sezoni 2013./14. Osijek je imao niz od 13 utakmica bez pobjede. Kako stoje stvari, Osijek bi taj rekord mogao izjednačiti već u srijedu protiv Istre 1961. Između ostalog, Istra je još jedan od konkurenata na Top 4 i Europu, a tri boda protiv Osijeka taman bi ih gurnulo ispred bijelo-plavih na tablici...

No, vratimo se na trenutak u sezonu 2013./14. To je sezona u kojoj je Osijek promijenio čak četiri trenera. Tomislav Steinbrückner počeo je sezonu na klupi i dao ostavku nakon šest kola. Usporedbe radi, Nenad Bjelica 'potrajao' je sedam kola ove sezone...

Davor Rupnik naslijedio je Steinbrücknera, ali nije se proveo puno bolje. Osijek je u sedam utakmica s njime zabio jedan gol, i to onaj koji mu je donio pobjedu protiv Hajduka. 'Treća sreća' bijelo-plavih htio je biti Ivica Kulešević, današnji sportski direktor kluba. Ni on se nije proslavio, pa je Tomislav Rukavina vodio klub od kraja veljače do kraja sezone.

Od zvijezda od trnja...

Osijek je prije godinu dana sanjao o tituli hrvatskog prvaka. Iako su lani u svibnju serijom loših rezultata sami sebi 'pucali u nogu', klub je svejedno donekle zadovoljan bio odrađenom sezonom.

Sve je nekako krenulo nizbrdo od poraza protiv Kizilžara u 2. pretkolu Konferencijske lige. Osijek je na Gradskom vrtu čuvao prednost od 2-1 iz Astane, ali nije bilo žara, a ni sreće.

Osijek od tada tone sve dublje i dublje. A najgore je što i oni najpozitivniji - jedva vide svijetlo na kraju osječkog tunela.

