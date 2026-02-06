'Osmi kralj Rima' sve je bliže povratku u svoju voljenu Romu

Vijest koja je prostrujala Rimom i zapalila srca navijača "Vučice" jako je blizu ostvarenju: Francesco Totti mogao bi se vratiti u svoju Romu. Gotovo pet godina nakon gorkog rastanka, legendarni kapetan nikad nije bio bliže povratku u klub kojem je posvetio cijelu karijeru, a ključnu ulogu u pregovorima ima još jedno slavno ime, Claudio Ranieri. Ipak, dok navijači sanjaju, uprava i Totti moraju usuglasiti najvažniju stavku - njegovu buduću funkciju.

Foto: Mattia Vian/IPA Sport / ipa-agency.net

Ranierijeve riječi odjeknule su vječnim gradom

Sve je pokrenula izjava Claudija Ranierija, iskusnog trenera koji danas obnaša ulogu savjetnika vlasnika kluba, obitelji Friedkin. Upravo se on smatra glavnim mostom koji spaja Tottija i američke vlasnike, a njegove riječi za Sky SPort Italia potvrdile su ono o čemu se mjesecima šuškalo.

​- Znam da Friedkinovi (vlasnici kluba) razmišljaju o tome. Nadam se da Francesco doista može biti od koristi Romi, jer on je uistinu dio Rome - poručio je Ranieri.

Ove riječi nisu samo kurtoazija. Pregovori su u tijeku, a znak zatopljenja odnosa vidio se i nedavno, kada se Totti pojavio na utakmici Europske lige protiv Stuttgarta. Bio je to njegov prvi dolazak na Olimpico nakon gotovo dvije godine, a talijanski mediji ističu da je stigao na izravan poziv Ryana Friedkina, sina vlasnika kluba.

Foto: marco iacobucci / ipa-agency.net

Gorki rastanak i obećanje povratka

Da bi se razumjela važnost trenutnih pregovora, potrebno se vratiti u 2019. godinu. Totti je tada, dvije godine nakon završetka igračke karijere, napustio direktorsku funkciju pod bivšim vlasnikom Jamesom Pallottom. Njegov odlazak bio je buran, popraćen osjećajem da je marginaliziran i da njegova uloga tehničkog suradnika nikada nije imala stvarnu težinu. Njegove su dužnosti bile nejasne, a on sam je priznao kako se osjećao isključenim iz ključnih sportskih odluka. Otišao je uz obećanje koje danas zvuči proročanski.

​- Dajem ostavku, ali vratit ću se prije ili kasnije. Definitivno pod drugim vlasnicima - rekao je tada.

Od 2020. godine Romu vodi obitelj Friedkin, a Tottijevo proročanstvo čini se bliže ostvarenju no ikad.

Jaz između želja: Ambasador ili operativac?

Upravo je neuspjeh iz prvog mandata ključna točka trenutnih pregovora. Kako piše Corriere dello Sport, obje strane žele izbjeći ponavljanje povijesti i zato ne žure s dogovorom. No, vizije im se zasad značajno razlikuju. Vlasnici Friedkin vide Tottija kao ključnu simboličnu figuru, svojevrsnog globalnog ambasadora kluba čiji bi imidž bio neprocjenjiv. Žele ga kao zaštitno lice proslave stote obljetnice kluba 2027. godine i kao središnju figuru pri budućem preseljenju na novi stadion.

S druge strane, Totti ne želi biti samo ukras. Njegova je želja operativna funkcija s konkretnim ovlastima. On sebe vidi na poziciji koja bi bila spona između sportskog direktora i prve momčadi, gdje bi imao izravan utjecaj na sportsku politiku i slaganje igračkog kadra. Pronalazak kompromisa između ove dvije vizije bit će presudan za konačni dogovor, a talijanski mediji tvrde da se, unatoč svemu, povratak nikada nije činio izglednijim, pišu talijanski mediji.