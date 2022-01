Miloš Vujović (28) vuče Crnu Goru prema najboljem rezultatu u povijesti rukometnih velikih natjecanja. Ženska selekcija godinama je sila, ali da će "đetići" srušiti redom Sjevernu Makedoniju, Sloveniju i Hrvatsku, to nitko nije mogao previdjeti.

Jedan od četvorice Vujovića u selekciji izbornika Zorana Roganovića ima i poseban motiv. Na peti tenisice, na naljepnici s koje skida ljepilo za loptu, piše "Avanti". Na talijanskom to znači "naprijed". Ali za Miloša ne samo to.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ostala bez polufinala Eura

- Avanti, to je moj otac, to mu je nadimak. Umro je kad sam imao dvije godine. Bio je vozač utrka, njegov nadimak gura me da naporno radim i da igram najbolje što mogu - kazao je lijevi vanjski berlinskog Füchsea za TV 2 Sport i nastavio:

- Želim pokazati svojoj obitelji da je uvijek uza me. Toliko mi nedostaje...

Kad je Crna Gora izbacila Slovence, Vujović je natpis odlijepio s tenisice i nalijepio ga na dres kako bi ga mogli vidjeti televizijski gledatelji, pa i njegova obitelj.

Najbolju utakmicu pružio je upravo u senzacionalnoj pobjedi protiv Hrvatske 32-26, kad je zabio sedam golova. Makedoncima je utrpao šest, Slovencima pet, Dancima tri, Nizozemcima dva.

I protiv Francuza u ponedjeljak, kao i u srijedu protiv Islanđana, bit će jako motiviran. Crna Gora još ima šanse za polufinale, što je ipak jako teško dostižno, ali ima šanse i boriti se za peto mjesto, čime bi se izravno plasirala na Svjetsko prvenstvo. To bi joj bilo tek drugo u povijesti. Dosadašnji najbolji rezultati naših južnih susjeda bili su 12. mjesto na Euru 2008.