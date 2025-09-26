Obavijesti

NADIGRALI IH U SVAKOM SEGMENTU

Ostavio Fener u maksimirskoj prašini: Veznjaku Dinama izmjerili nevjerojatnu brzinu

Piše Zdravko Barišić,
Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prema podacima Uefe, Dinamo je pretrčao 110 kilometara, dok je Fener istrčao tri km manje. Prednjačio je sjajni Zajc koji je pretrčao 11,6 km, a odmah do njega je Dejan Ljubičić s 10,8 km

Bila je to trenerska disertacija Marija Kovačevića. Do najsitnijeg detalja analizirao je Fenerbahče, pripremio svoju momčad i nadigrao suparnika vrijednog 300 milijuna eura.

Dinamo je u srijedu slavio protiv turskog velikana (3-1) u prvom kolu Europske lige. Plavi su bili dominantni u svakom segmentu, stvorili su više prilika i zabetonirali obranu, dominirali su i kontrolirali susret protiv nemoćnih gostiju. Ključnu bitku dobili su veznjaci koji su dirigirali tempo, a fenomenalnu utakmicu odigrao je Slovenac Miha Zajc. I uz kreaciju, stigao je pretrčati najviše!

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige
Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prema podacima Uefe, Dinamo je pretrčao 110 kilometara, dok je Fener istrčao tri km manje. Prednjačio je sjajni Zajc koji je pretrčao 11,6 km, a odmah do njega je Dejan Ljubičić s 10,8 km. Na koliko bi tek stao da nije izašao iz igre 15 minuta prije kraja. Na trećem mjestu je Bruno Goda kojem je izmjereno tek 300 metara manje. 

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige
Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zanimljiv je podatak u rubrici igrača koji su stekli najveću brzinu. Morisu Valinčić je u jednom trenutku jurio travnjakom 33,85 km/h, a istu brzinu uspio je dosegnuti i Dinamov kapetan Josip Mišić, što je brojka za svaku pohvalu obzirom da je riječ o zadnjem veznom. Za usporedbu, prema dostupnim informacijama, najbrži nogometaš na svijetu je Portugalac Gabriel Silva iz Santa Clare kojem je izmjereno 40,3 km/h, a najveća brzina koju je postigao Kylian Mbappe je 38 km/h.

